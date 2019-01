Er ist der erste Schaffer des Jahres 2019: Matthias Zimmermann. (Frank Thomas Koch)

Natürlich, ein wenig nervös sind sie alle, die Kaufmännischen Schaffer des Jahres 2019: Matthias Zimmermann, Thilo Schmitz und Hermann Schünemann, die die 475. Schaffermahlzeit ausrichten und finanzieren. Aber das wird ihren Vorgängern mit Sicherheit genauso gegangen sein. Denn die festlich gedeckten Tischreihen in der Oberen Rathaushalle seien doch schon ganz schön lang, wenn man als Schaffer aufstünde, um seine Reden zu halten, räumen die drei Schaffer unisono ein.

Lampenfieber bliebe da nicht aus. Und so griffen sie durchaus auf professionelles Coaching zurück, um sich auf die minutiös festgelegten Reden vorzubereiten. Aber sie hatten ja seit ihrer Berufung vor zwei Jahren auch genügend Zeit, sich auf diesen besonderen Moment mental einzustellen. Mitglied des Hauses Seefahrt und Schaffer zu werden, das sei eine besondere Ehre, sagt Matthias Zimmermann.

Ihm fallen als erstem Schaffer drei Reden zu. In der ersten Rede entbietet er den Willkommensgruß, um anschließend die zweite Rede auf Handel, Schifffahrt und Industrie sowie die dritte Rede auf die auswärtigen Gäste zu halten. Der erste Schaffer übernimmt außerdem das Einladungsmanagement, die Zu- und Absagen sowie die Tischordnung. Die Einladungen werden auf feinstem Papier gedruckt und verschickt.

Im Vorfeld fünf Besprechungen

„Die Hauptarbeit machen allerdings dankenswerter Weise unsere Assistentinnen“, räumt Zimmermann ein. Im Oktober trafen sich die Schaffer zu ihrer ersten von insgesamt fünf Besprechungen mit ihren Assistentinnen und den fünf Vorstehern des Hauses Seefahrt, Matthias Claussen, Heiner Dettmer, Ingo Kramer, Henry Lamotte und Friedrich Lürßen.

Zur beruflichen Vita Zimmermanns: Er ist seit Juni 2005 Geschäftsführender Gesellschafter der Weser-Wohnbau Gruppe, der Hansa-Immobilien Dr. Zimmermann sowie der Zimmermann Real Estate. Im Dezember 2007 kam eine weitere Aufgabe hinzu: Die Geschäftsführung der Prize Management Group. Seit 2013 hat er zudem die Geschäftsführung der Dr. Matthias Zimmermann GmbH inne. Das Rüstzeug für seine jetzigen Tätigkeiten holte sich der zweifache Familienvater im Rahmen seines Studiums.

So promovierte Zimmermann nach seinem Studium der Internationalen, bilingualen Betriebswirtschaftslehre, der Immobilienökonomie und des Marketings an der European Business School in Oestrich-Winkel zum Thema „Projektentwicklung im Immobilienbestand institutioneller Investoren“. Zuvor hatte er betriebswirtschaftliche Studien an der Universidad de Sevilla und an der James Madison University, Harrisonburg, USA absolviert. Matthias Zimmermann ist außerdem Mitglied des Rotary Clubs Neuenlande.