Für die Ausbildung von Polizeinachwuchs fordert die CDU eine gemeinsame Akademie für Bremen und Niedersachsen. (Christian Charisius/DPA)

Die Bremer CDU fordert für einige innenpolitische Bereiche eine stärkere länderübergreifende Zusammenarbeit. Föderale Strukturen müssten evaluiert und möglicherweise langfristig angepasst werden, sagte Thomas vom Bruch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei der Vorstellung eines Positionspapiers zur Innenpolitik. Dazu gehört nach Meinung der Christdemokraten auch der Verfassungsschutz.

Perspektivisch könne man sich vorstellen, heißt es in dem Papier, seine Aufgaben statt durch 16 Landesämter „durch eine dezentral organisierte Bundesbehörde oder in Länderverbünden“ zu organisieren. „Abschaffen wollen wir den Verfassungsschutz auf regionaler Ebene nicht“, sagte vom Bruch. „Wir müssen uns aber fragen, ob unsere Strukturen noch die richtigen sind angesichts internationaler Herausforderungen in der Sicherheitsarchitektur.“

Mehr zum Thema Debatte in Bürgerschaft Bremens Polizeiausbildung auch in Niedersachsen denkbar Hohe Einstellungsjahrgänge, aber auch hohe Altersabgänge – die Personalstärke der Bremer Polizei wächst nur langsam. Eine ungewöhnliche Idee könnte für Abhilfe sorgen. mehr »

Eine stärkere und dauerhafte länderübergreifende Zusammenarbeit wünscht sich die CDU auch zwischen Bremen und Niedersachsen - vor allem bei der Ausbildung künftiger Polizistinnen und Polizisten, aber auch dem Nachwuchs für die Feuerwehr. „Um die Zielzahlen bei der Polizei schneller zu erreichen, ist die Ausbildung die Stellschraube, an der wir drehen können“, sagte Marco Lübke, innenpolitischer Sprecher der Fraktion. „Das aktuelle System ist zu starr. Deshalb fordern wir eine gemeinsame Ausbildungsakademie.“