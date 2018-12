Der Volksmusiker Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack servieren das Weihnachtsessen am Tisch. (Frank Thomas Koch)

Schon bevor der Festsaal öffnet, halten viele bunt gekleidete Gäste vor der Rolltreppe aufgeregt ihre weißen Eintrittsbänder bereit. Einige haben wettergegerbte und gerötete Gesichter – vielleicht Spuren von kalten Nächten im Freien. Sie alle waren am Dienstagnachmittag Gäste des Festmahls für Bedürftige in der ÖVB-Arena. Bei der Benefizaktion konnten sie umsonst ein Weihnachtsessen mit Bühnenprogramm genießen.

Zum zweiten Mal veranstaltete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zusammen mit anderen Unterstützern „Dein Festmahl“ in Halle 4 der Bremer Messe. „Wir haben 850 Plätze“, sagt Herwig Renckwitz, einer der Organisatoren vom DRK. Die meisten Gäste hätten ihre kostenfreien Eintrittsbänder schon im Vorfeld bei den Ausgaben der Tafel oder der Suppenengel bekommen. Aber auch bis zu 25 unangemeldete Gäste würden auf der Gala satt.

Nach dem Essen bekommen sie Geschenktüten. Renckwitz öffnet eine der 850 Plastiktaschen, die hinter rotem Absperrband stehen, und zeigt Spekulatius, Gutscheine für Kleiderausgaben und Duschgel. Dann geht er durch die Tischreihen, auf denen 600 selbstgestrickten Mützen und Sockenpaare für die Bedürftigen bereitliegen. „Insgesamt 30 Personen haben für das Festmahl in unseren Cafés gestrickt, manche sogar von Zuhause aus“, sagt Renckwitz.

200 Helfer kellnern außerdem auf dem Event, um den Gästen ein Gefühl wie im Restaurant zu geben. „Die Ehrenamtlichen kommen aus allen Schichten der Gesellschaft“, erläutert der Koordinator. Viele Helfer geben an, bereits das zweite Jahr dabei zu sein. Die Friseurin Hella Holldorf schneidet dem Renter Jürgen Scheumann im kleinen Salon in der Vorhalle wieder die Haare. Warum sie das macht?

„Weil sie ein gutes Herz hat“, antwortet Scheumann schnell für sie, während sie mit der Haarschneidemaschine an seinem Kopf entlang fährt. Sie lächelt und ergänzt: „Das Haareschneiden hat den Menschen im letzten Jahr so gut getan, da wollte ich wieder her.“ Scheumann ist mit dem Milimeterschnitt zufrieden. Den Oberlippenbart möchte er sich auch noch stutzen lassen. „Ich habe eine kleine Rente“, sagt er. Außerdem sei seine Haarschneidemaschine kaputtgegangen. Auf das Essen freut er sich sehr. Aber auch das Bühnenprogramm will er nicht verpassen. „Letztes Jahr sind viele Leute direkt nach dem Essen gegangen“, bedauert er. Das sei schade, wenn sich so viele Menschen die Mühe machten, umsonst aufzutreten.

"Letztes Jahr war toll"

Wie bei der ersten Gala im vergangenen Jahr waren auch am Dienstag viele berühmte Künstler, Sportler und Schauspieler vor Ort – unter ihnen auch der Bremer Ex-Tatortkommissar Oliver Mommsen. „Das ist mein Bereich“, sagt er und zeigt auf etwa zehn lange Tische mit weißen Tischdecken und vielen wartenden Gästen. Sie soll er zusammen mit sieben Ehrenamtlichen bedienen. „Das ist jetzt schon ein Erlebnis“, sagt der Schauspieler, der sich auf die Gespräche mit seinen Tischgästen freut. Zum Fest der Liebe wolle er den Menschen etwas Gutes tun. Heute staune er über die Verschiedenheit seiner Gäste. „Was für Charaktere“, sagt er und erzählt, dass einige auf den gleichen Platz wie im Vorjahr bestanden hätten.

Auf neuen Plätzen in Mommsens Bereich sitzt ein vierköpfige Gruppe von Freunden. Sie beziehen Hartz IV und die Grundsicherung im Alter. Manche gehen auch zur Tafel. „Letztes Jahr war toll“, sagt einer von ihnen. Zwei Frauen, die namentlich nicht genannt werden wollen, haben bisher auch nur Gutes gehört und seien deshalb in diesem Jahr dabei.

Halbvoll ist der Saal, als Mommsen und der Volksmusiker Stefan Mross die mit Ente, Klößen und Rotkohl gefüllten Teller durch die Reihen tragen. Während sich der österreichische Trompeter und Volksmusiker in einer Traube von Kamerateams und Fotografen bewegt, serviert Mommsen die Teller allein zwei Frauen. Als er wieder fortgeht, tuscheln sie und zeigen auf ihn. „Mich erkennt hier kaum jemand“, sagt er. Die Menschen hätten Wichtigeres zu tun, als Tatort zu schauen.

Mehrfach erkannt wird dagegen Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). „Ich schnacke hier schon mit einigen Bedürftigen“, sagt sie, nachdem sie die ebenfalls zwei Gäste bedient hat. Im vergangenen Jahr hätten sich viele eine Beratungsstelle beim Festessen gewünscht und sie habe das umgesetzt. „Das Amt für Soziale Dienste hat heute Abend einen Stand hier“, sagt sie. Einige kämen so vielleicht das erste Mal mit den Behörden in Kontakt, heißt es an dem Stand vor der Festhalle. Vor dem Essen macht jedoch zunächst niemand halt.

Auf der Bühne singt Mia Ohlsen ein weihnachtliches Lied mit Gitarre. Eine junge Frau mit einer Weihnachtsmütze ruft immer wieder „Thomas“ über die Reihen. Vereinzelt bellen Hunde. In der Tierecke im Saal bekommen sie ihr eigenes Futter. Manche waren vorher noch bei dem Tierarzt Andreas Koppe im Eingangsbereich. Er hat auf der Gala alle Hände voll zu tun. „Im ersten Jahr habe ich 100 Tiere behandelt“, erzählt er. Sie seien alle gut gepflegt, die Halter könnten sich nur oft die teuren Wurmkuren und Impfungen nicht leisten. Koppe helfe gern: „Aus Nächstenliebe.“