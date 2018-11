Konditor Nick van Heyningen mit der Whiskypraline, die es am Wochenende bei den Messen gibt. (Frank Thomas Koch)

Versteckt im Atelierhaus Use Akschen weist ein gelb leuchtendes Schild den Weg: Konditorei steht darauf. In den zwei kleinen gefliesten Räumen dahinter stellt der Kleinunternehmer Nick van Heyningen seine Pralinen her. Die Rohlinge liegen schon auf dem Tisch. Die kleinen pilzförmigen Schokogebilde enthalten Whisky der Marke Glen Moray Single Cask. 20 Jahre lang reifte er in Fässern in der schottischen Speyside. Van Heyningen taucht die Rohlinge in eine Schüssel mit flüssiger Zartbitterschokolade.

Dann legt er sie zum Trocknen auf ein Metallgitter. Doch bevor sie vollständig ausgehärtet sind, packt sie der Konditormeister mit einer Zange und rollt sie über das Metall. „Gittern nennt man das“, sagt er. Kunstvolle Muster bilden sich auf der Oberfläche, wie man sie von international bekannten Pralinenherstellern kennt. Beim Probieren zeigt sich: Die Whiskynote ist da und verbindet sich schmackhaft mit der Schokolade.

Mehr zum Thema 50 Fässer Neues Whisky-Lager in Walle Auf dem Gelände der Union-Brauerei in Walle lagern jetzt 50 Fässer Whiskey. Das Lager wird vor ... mehr »

Van Heyningens Pralinen sollen das verbindende Element der beiden Messen sein, die an diesem Wochenende in der ÖVB-Arena stattfinden: Die fünfte Spirituosenmesse „Bottle Market“ und die Weihnachtsartikelmesse „Christmas & more“. Dafür haben die Veranstalter bei dem Bremer Konditor extra die Pralinen in Auftrag gegeben. Auf der Messe gibt es die Süßigkeit nicht nur in Zartbitter-, sondern auch in Vollmilchschokolade für etwa einen Euro das Stück. Neben dem speziellen Konfekt finden die Besucher auf dem „Bottle Market“ auch den dafür verwendeten Whisky, der in diesem Jahr extra für die Messe abgefüllt wurde, sagt Messeleiterin Anja Rickmeier. „Außerdem gibt es Raritäten, die 50 oder sogar 60 Jahre alt sind“. Daneben böten viele der 125 Aussteller Weine und andere Spirituosen an.

Auch ein Korn aus Bremen ist dabei. Beide Messen legten in diesem Jahr Wert auf regionale Produkte, sagt Imke Zimmermann, Pressesprecherin der Messe Bremen. So seien auch lokale Aussteller vertreten. Auf der Weihnachtsmesse stammten viele Geschenkartikel von lokalen Herstellern wie etwa ein Adventskalender, der ausschließlich mit Bremer Produkten bestückt sei. Weitere Artikel auf der Messe für den weihnachtlichen Bedarf sind beispielsweise Taschen und Schuhe aus Kork, Schreibfedern aus Gold oder Titan und von Hand verzierte Weihnachtskugeln.

Fertigung in großen Mengen für das Weihnachtsgeschäft

Während die Besucher über die Messen bummeln können, steht bei Nick van Heyningen noch viel Arbeit an: Er fertigt in seiner kleinen Konditorei mit Hilfe von drei Angestellten die Pralinen für die Weihnachtssaison. 800 hat er bereits nur für die Messen hergestellt. Der 32-Jährige selbst ist jedoch die Fertigung von großen Mengen aus seiner früheren Beschäftigung bei Hachez gewohnt. Dort arbeitete er, bis er sich vor sechs Jahren mit seiner eigenen Konditorei in Gröpelingen selbstständig machte. Heute stellt er vielerlei Pralinen her – mit und ohne Alkohol.

Eltern, die weder Spirituosen noch Weihnachtsartikel shoppen möchten, können am Wochenende in der ÖVB-Arena auch die parallel stattfindende Messe „Stadtzwerg“ besuchen. Dort bieten viele Aussteller Produkte rund ums Thema Kind sowie Neuheiten und Beratungen an.