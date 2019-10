Wacker hält sie sich, die von einer Bank umsäumte Säulenhainbuche in der Langenstraße. Seit Jahren trotzt sie nicht nur Wind und Wetter, sondern vor allem dem Verkehr. (Christina kuhaupt)

Was da wächst? Schwer zu sagen, welcher Art der Baum zwischen Pressehaus-Parkgarage und Stintbrücke ist. Anlieger und Passanten sind ratlos. Eine Mehlbeere, eine seltene Birkenart? Eher nicht. Der Umweltbetrieb Bremen, der für die Hege und Pflege der Pflanze zuständig ist, kann die Antwort liefern: Es ist eine Säulenhainbuche, die da in der Langenstraße steht, eine unter vielen Straßenbäumen in Bremen. An ihrem Ort ist sie einmalig. Ein Solitär wie er ist auch die Bank, deren Unterkonstruktion den zarten Stamm eisern umringt. Gut, dass sie da ist, die kleine Sitzinsel im Meer dieser Straße.

Gegenwärtig ist sie weniger gefragt, wer will sich im Herbst schon einen nassen Hosenboden auf der Holzbank holen. Bei gutem Wetter aber steuern die Angestellten der zahlreichen Geschäfte und Unternehmen sie in ihren Pausen an. Alle Tage liegt die Weltliteratur bei ihr vor Anker: Drei Schritte entfernt hat die 1897 gegründete Buchhandlung Storm ihre Adresse. Der Baum vor der Tür „macht die Buchhandlung schön“, sagt Alexandra Rempe, die den Laden vor zwei Jahren übernommen hat.

Viel weiß sie nicht über ihren klimafreundlichen Nachbarn. „Er muss sehr genügsam sein“, glaubt sie, schon weil er nicht viel Platz hat in der Mitte des Rondells. Sein Laub wechselt allmählich die Farbe. À la Saison. Und nicht wegen des motorisierten Verkehrs in der Fußgängerzone oder wegen der Tieflader, Sattelschlepper und Muldenkipper, die seit Monaten auf dem Weg zur nahen Jacobs-Haus-Baustelle an ihm vorbei rangieren und der Bank und damit auch der Säulenhainbuche oftmals gefährlich nahe kommen. An der Ecke Langen- und Kleine Waagestraße, zwischen Buchhandlung und Stadtwaage ist längst verdichtet, was sich noch verdichten ließ.

Die Sitzbank schützt den Baum nicht nur vor Autos und schweren Fahrzeugen. Sie hält auch Hunde auf Abstand. Viele Stadt- und Siedlungsbäume leiden unter den zusätzlichen Nährstoffen, die ihnen beim Gassigehen verabreicht werden, wie Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Naturschutzbundes (Nabu) in Bremen, weiß. Um die Säulenhainbuche muss er sich da keine Sorgen machen. Es werden auch keine Fahrräder an ihren Stamm angekettet. Kein Auto kann ihre Rinde rammen. Da ist die Bank vor.

Hoher Aufwand durch Witterung

Das Amt für Straßen und Verkehr ist zuständig für die Sitzgelegenheit. „So ganz viele davon haben wir nicht“, sagt Holger Horstmann, der die zuständige Abteilung leitet. Weitere Exemplare gebe es in Oberneuland und Bremen-Nord. Holzbänke zu unterhalten sei wegen der Witterung relativ aufwendig. Die runde Variante mache zudem viel mehr Arbeit, wenn mal ein Ersatzbrett fällig werden sollte. „Bestimmt zehn Jahre“, schätzt man in der Behörde, sei es her, dass die Langenstraße umgestaltet und für den Durchgangsverkehr gesperrt worden sei.

Der als wiederholt Unfallbeteiligter mittlerweile zu einiger Berühmtheit gelangte versenkbare Poller mit den roten Warnleuchten gehört zum Ensemble. An seiner Bediensäule entscheidet sich, sofern alles intakt ist, wer in Richtung Schütting fahren darf – und wer abgewiesen wird, versucht es häufig einfach aus der anderen Richtung über die Bredenstraße. Nicht alle aber trauen sich, unter dem Rundbogen hindurch zu fahren, über den Hof, der eine öffentliche Straße ist. Und so sieht man hin und wieder, selbst bei Tag, umständliche Wendemanöver, die damit enden, dass ein Auto entgegen der Einbahnstraße zur Martinistraße zurückkehrt.

Der Baum selbst ist schon bei einer früheren Umgestaltung der Straße gepflanzt worden. Und zwar im Jahr 2002. Was war zuerst da, der Baum oder die Bank? Kerstin Doty, die Sprecherin des Umweltbetriebes, weiß es genau. „Auf jeden Fall der Baum.“ Er ist einer von insgesamt 71 168 Straßenbäumen, die in diesem Frühjahr in Bremen gezählt worden sind. Das war der bisherige Höchststand, seit die digitale Erfassung der Bäume 2012 eingeführt worden ist.

Wie alle anderen hat der Bank-Baum aus der Langenstraße eine eigene Vita, die der Umweltbetrieb fortschreibt. Diesem Lebenslauf ist zu entnehmen, dass die Säulenhainbuche in der Baumschule war, bevor sie gepflanzt wurde. „Straßenbäume müssen ja grundsätzlich mit erschwerten Bedingungen zurecht kommen“, sagt Kerstin Doty. In freier Wildbahn könnten Säulenhainbuchen bis zu 150 Jahre alt werden, an der Straße, und sei es die Langenstraße, könne man von 80 bis 100 Jahren ausgehen. „Der Baum wächst sehr schön schlank und pyramidenartig in die Höhe – bis zu 15 Meter.“ Praktisch in der Stadt, wo der Raum begrenzt ist. „Noch ist er in der Entwicklungsphase”, sagt Kerstin Doty. “Er ist ein Jugendlicher, aus ihm kann echt noch was werden.“

„Der Baum hat Schäden“

Die jüngsten Einträge in die Vita stammen aus dem Februar, da war die regelmäßige Baumkontrolle fällig: „Der Baum hat Schäden“, zitiert Kerstin Doty aus der Akte: „Astausbrüche in der Krone.“ Möglicherweise hat ein Sturm hier seine Spuren hinterlassen. Der Pflanze wird das voraussichtlich nichts anhaben. Ob allerdings die vergangenen Dürresommer Hitzeschäden verursacht haben, sei schwer zu sagen: „Das wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen.“

Was immer die Zukunft der sich ständig wandelnden Langenstraße bringen mag, die Vergangenheit kann ihr niemand nehmen: Als Nachtwächter verkleidete Gästeführer erzählen ihrem Publikum, die Langenstraße, die sich vom Marktplatz bis zum Geeren erstreckt, sei einst eine der längsten Straßen der Stadt gewesen. Noch dazu dürfte sie, auch wenn sie erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt worden sein soll, eine der ältesten sein.

Heute ist die Langenstraße nicht zuletzt dank der Stadtwaage in unmittelbarer Nachbarschaft zur Buchhandlung beliebt bei Besuchern der Stadt. Oft stehen ganze Pulks mit dem Rücken zu den Schaufenstern der Maßschneiderei gegenüber, um die prächtige Fassade des historischen Gebäudes komplett ins Bild zu bekommen. Auf diesem Stück der Straße finden Touristen reichlich Motive, wenn sie nach Baudenkmälern Ausschau halten.

Wer die Altstadt zwischen Obernstraße und Weser erkunden will, muss laufen oder Fahrrad fahren. Das ist erlaubt in der Fußgängerzone Langenstraße. Liefer- und Baustellenfahrzeuge sind dort mit Ausnahmegenehmigungen unterwegs. In der Kaiserzeit fuhren auch Straßenbahnen durch die Langenstraße, allerdings von von 1901 bis 1916. Die Geschäftsleute entlang der Gleise sollen dagegen protestiert haben, wird überliefert, mit dem Argument, dass die Bahnen dem Ladeverkehr hinderlich seien.

Einträchtig wie Freitag und Robinson Crusoe

Auch die Geschichte der Langenstraße als Bankenviertel ist der Erwähnung wert, obwohl sich Besucher der Stadt vielleicht eher für die Sitzbank interessieren, von der aus sich neuerdings sogar der Weserstrand in nächster Nähe entdecken lässt – in Gestalt des neuen Cafés im Kontorhaus. Fußmüde Touristen und Passanten ruhen sich unter der Säulenhainbuche aus, und manche sitzen auch als Fremde fast so einträchtig nebeneinander wie Freitag und Robinson Crusoe aus Daniel Defoes Roman.

Hätte der Titelheld auf seinen Vater, einen Bremer Kaufmann, gehört, wären ihm 28 recht einsame Jahre in der Karibik erspart geblieben. Ein unermesslicher Verlust für die Buchhandlungen der Welt. Drei Jahrhunderte nach Defoes Debüt ist das Werk just neu übersetzt worden. Das Crusoe-Haus, mit dem Ludwig Roselius Robinson und auch „hanseatischem Tatendrang und Pioniergeist“ 1931 ein Denkmal in der Böttcherstraße setzen wollte, ist nur einen Kokosnusswurf entfernt von der Ein-Baum-Insel.