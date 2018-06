Anfang der 1990er-Jahre waren Außengastronomie und vor allem Biergärten in Bremen wenig bekannt. Diesen Zustand wollte Walter Gildemeister ändern. Weil die Uni nicht weit vom Haus am Walde entfernt ist, war er als Student öfter dort. Die Lage sowie das große Grundstück begeisterten ihn von Anfang an. So reifte in ihm die Idee, die Lokalität zu übernehmen. Er nahm Kontakt zu der damaligen Besitzerin auf, die den Betrieb zufälligerweise aufgeben wollte. So hat er die Geschicke des Restaurants gemeinsam mit seinem damaligen Kompagnon im Dezember 1992 übernommen und am Karfreitag 1993 das Restaurant wiedereröffnet. An diesem Freitag feiert das Haus am Walde seinen 25. Geburtstag.

Als Inspiration für sein Gastronomiekonzept diente die bayerische Biergarten-Kultur. "Das ist einfach ein tolles Feeling und das fehlte in der Stadt", sagt Gildemeister. Doch er wollte nicht nur Getränke und Speisen im Freien anbieten. Daneben sollte es auch Konzerte und andere Veranstaltungen geben. "Erlebnisse in San Francisco haben mich auf die Idee gebracht", sagt der Gastronom. Dort gebe es zahlreiche Musikveranstaltungen, die draußen und bei kostenlosem Eintritt stattfinden würden. So etwas habe in Bremen zu der Zeit gefehlt. Nur die Waldbühne habe solche Veranstaltungen damals angeboten.

Schlechter Start

"Die Anfänge waren fürchterlich", erinnert sich Gildemeister. Das Wetter habe nicht mitgespielt, denn der Sommer kam viel zu früh. Zu diesem Zeitpunkt sei der Garten noch in einem schlechten Zustand gewesen und musste erst umgestaltet werden. Doch die Arbeiten waren nicht rechtzeitig fertig. Dann kam das schlechte Wetter, es regnete in Strömen. "Dieses Saisonrisiko, mit dem wir seit 25 Jahren umgehen müssen, hat uns da ganz schön erwischt", erzählt der Bremer. Unter diesem finanziellen Fiasko habe er mehrere Jahre leiden müssen. Das sei ein Risiko ohne Ende gewesen. Schwarze Zahlen habe das Haus am Walde erst fünf Jahre später geschrieben.

Doch die Biergartensaison in Bremen ist kurz. Deshalb wollte Walter Gildemeister mit seinem gastronomischen Angebot ganzjährig Interesse wecken. Das habe jedoch erst 2001 funktioniert, als Thorsten Glinka in das Geschäft eingestiegen ist, mit der er das Haus am Walde bis heute führt. "Mein damaliger Kompagnon und ich waren gastronomisch einfach viel zu unerfahren", sagt Gildemeister rückblickend. Glinka habe als gelernter Koch und Restaurantfachmann den nötigen Sachverstand mitgebracht, um das Restaurant adäquat führen zu können.

Walter Gildemeister studierte Ökonomie und hat währenddessen in der Gastronomie gearbeitet und dadurch ein Faible für die Branche entwickelt. "Ich habe mir das Kochen selbst beigebracht und in der Kneipe an der Gete essen zubereitet", erzählt der Bremer. Daneben habe er auch Bier in der Kneipe ausgeschenkt, die er damals betrieben hat. In den ersten Jahren sei das Haus am Walde nebenbei mitgelaufen. "Die Kneipe war unser finanzielles Standbein, um abgesichert zu sein", sagt Gildemeister.

Mit dem Einstieg von Thorsten Glinka in die Geschäftsführung änderte sich die Situation des Restaurants. "Wir haben erkannt, dass qualifiziertes Personal das A und O ist", sagt Gildemeister. Glinka hat zuvor bereits einige Jahre als Angestellter im Haus am Walde gearbeitet. Deshalb war es für ihn auch ein besonderer Moment, als er im Sommer 2001 den Vertrag als Geschäftsführer unterschrieben habe. Ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist ihm der Tag, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde. "Ich bin zwar kein Fußballfan, trotzdem habe ich den Abend beim Public Viewing in unserem Garten als sehr, sehr schön empfunden. Ich hatte richtig Gänsehaut", erzählt Glinka.

Dass die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, bedauern Gildemeister und Glinka aus gastronomischer Sicht sehr. "Wir haben Personal eingestellt und die Übertragungstechnik angeschafft und können sie nun wieder einlagern", sagt Glinka. Er schätzt, dass am Mittwoch 1500 Menschen die Partie zwischen Südkorea und Deutschland im Haus am Walde verfolgt haben. Zwar wollen sie auch die übrigen Spiele zeigen, doch mit so vielen Gästen rechnen sie dann nicht mehr. Doch dieses Risiko gehört genauso wie schlechtes Wetter zum Geschäft, wie beispielsweise im letzten Jahr. "Das betrifft nicht nur uns als Betreiber, sondern ganz wesentlich auch unsere Mitarbeiter", sagt Gildemeister. Wenn Saisonkräfte ihr Budget wegen des Wetters nicht aufbessern können, tue ihm das sehr weh.