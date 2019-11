„Der Ausstieg aus der Schuldenbremse ist überfällig“, so sahen es die Bremer Linken auf ihrem Parteitag am 10. November. (Patrick Stollarz /dpa)

Eine Überraschung ist es nicht, aber es ging verblüffend fix: Der rot-grün-rote Senat hat vor noch nicht einmal 100 Tagen seine Arbeit aufgenommen, und schon hat die Basis der Linken ihre Grenzen aufgezeigt. Sieben Delegierte haben während des Parteitags am Wochenende dafür plädiert, das Bündnis aufzukündigen, bevor es seine Arbeit richtig aufgenommen hat. Nur sieben? Nun ja, ein Achtel der 56 gewählten Delegierten, bei vier Enthaltungen.

Der Koalitionsvertrag beweist zwar, dass fürs Mitregieren ein gewisser Preis zu zahlen ist. Aber Willensbekundungen auf Papier sind nicht unbedingt der Maßstab, an dem Parteimitglieder messen, wie viel reine Lehre in der praktischen Regierungsarbeit verunreinigt werden könnte: Die Haushaltsberatungen sind der Lackmustest. Sie werden zeigen, welche konkreten Vorstellungen noch nicht beziehungsweise gar nicht umgesetzt werden können, weil es an Geld fehlt oder an Durchsetzungskraft. Dann werden sich die Linken erklären müssen, die im Wahlkampf angetreten sind, für einen kostenfreien Nahverkehr, für mehr Kindergärten und Schulen, mehr Personal, eine bessere Ausstattung der Hochschulen, für viel mehr von vielem zu sorgen.

Dagegen spricht nichts, außer den Zwängen der Wirklichkeit. Das scheint einigen Linken zu dämmern, nachdem der finanzielle Rahmen – wegen ungeahnter Belastungen durch den Flughafen und die Geno – auf ein Rähmchen geschrumpft ist. Wer ohnehin schon zweifelte, inwiefern sozialistische Politik in diesem Bündnis möglich ist, stellt fest, dass das Geld absehbar hinten und vorne nicht reicht, um linke Ziele zu verwirklichen. So begründet sich der Vorstoß, die Schuldenbremse zu lösen oder wenigstens zu umgehen und „alternative Finanzierungsmöglichkeiten“ zu prüfen – viel Lärm in eigener Sache um nichts: Zum einen steht das Festhalten daran im Koalitionsvertrag sowie in der Landesverfassung. Nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit wäre daran zu rütteln. Zum dritten ist die Schuldenbremse überdies Bestandteil des Grundgesetzes. Und vor allem: Die anderen beiden Parteien, vor allem die Grünen, können sie nicht aufgeben. Sie haben zwölf Jahre daran gearbeitet, den Haushalt zu konsolidieren.

Die Basis fürchtet, dass „wir tatsächliche oder vermeintliche Sachzwänge so weit verinnerlichen, dass sie nicht nur das Regierungshandeln, sondern darüber hinaus unser politisches Denken und die Programmatik der Partei einschränken“. Kristina Vogt ist derweil auf Erkundungstour beim Klassenfeind. Sie tafelte beim Roland-Essen in der Oberen Rathaushalle mit Industriellen und fühlte sich offenbar pudelwohl. Ihr Grußwort unterschied sich nicht von dem eines Vorgängers im Amt des Wirtschaftssenators. Bremen solle seine Vorzüge herausstellen, davon gebe es genug. Linke Wirtschaftspolitik – über Erbbaupacht statt Verkauf, über Enteignung oder Rekommunalisierung – fand keine Erwähnung. Kristina Vogt will nicht schon in den ersten 100 Tagen etwaige Gräben vertiefen, das ist verständlich. Zu vermuten ist auch, dass ihr Amt und seine Verantwortung ihre Perspektive verändern werden.

Aus dem realen Kapitalismus das Beste herausholen

In anderen Bundesländern haben Linke in Regierungsämtern solche Erfahrungen gemacht. Der "Tagesspiegel" attestierte den Berliner Linken zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode: "Die meisten Genossen stellen auch nicht mehr die Systemfrage, sondern wollen aus dem realen Kapitalismus das Beste herausholen. Das gilt erst recht für die Pragmatiker im Berliner Landesverband, die ihren Machtanspruch mit erreichbaren Zielen verbinden." Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte in einem Interview in der "Bild am Sonntag": "Ich muss hier mit der kommunalen Realität umgehen. Beim kostenlosen Nahverkehr bin ich sofort dabei, wenn mir jemand sagt, wie das bezahlt werden soll. Wenn ich es bezahlen muss, ist das nicht finanzierbar. Aber wir machen das, was geht: Es gibt ein Azubi-Ticket und ein Studierenden-Ticket.“

Bislang haben die Linken in Bremen nicht nennenswert Federn lassen müssen. Es gibt ein paar inhaltliche Reibereien, die eher müde verfolgt werden. Die Akteure wissen schließlich, welches Stück auf der politischen Bühne gegeben wird. Claudia Bernhard und Kristina Vogt beweisen sich als kooperativ, pragmatisch, diplomatisch, kurz: regierungsfähig. Um Wähler und Mitglieder bei der Stange zu halten, kommt dem Rest der Partei die Rolle zu, das Profil zu schärfen, das im Senat geschliffen wird. Diese Inszenierung kann man indes nicht Tag für Tag spielen, ohne sich lächerlich zu machen. Insofern: gut gemaunzt, Löwe.