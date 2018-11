Lencke Steiner führt die Bremer FDP auf Listenplatz eins an. (Frank Thomas Koch)

Lencke Steiner: Zehn Prozent plus X. Alles über zweistellig ist unser erklärtes Ziel für die Bürgerschaftswahl 2019.

Wir werden natürlich auf jeden Fall mit allen reden. Außer mit ganz links und ganz rechts, das schließe ich für mich persönlich aus. Ich fände ja eine Jamaika-Koalition spannend. Das gab es noch nie in Bremen und wäre eine ganz neue Chance für die Stadt. In der Konstellation CDU, Grüne und FDP könnte man hier sicher etwas bewegen.

Damals waren wir so eine Art Start-up. Viele waren neu, hatten auch noch nicht so viel Ahnung von politischen Abläufen und mussten entsprechend eine ganze Menge lernen. Wir mussten uns auch als Team finden und einen Modus für unsere Arbeit. Heute würde ich uns als angekommenes Familienunternehmen betrachten. Wir arbeiten jetzt viel strategischer, auch viel mehr visionär nach vorne. Jeder hat seinen Platz und seine Aufgaben und es herrscht untereinander ein großes Vertrauen. Ich würde sagen, wir sind jetzt voll auf Spur um unser Ziel, über zehn Prozent zu erreichen, mit voller Kraft anzusteuern.

Wir sind diejenigen, die oft noch den Bezug zu den Bürgern haben. Wir sprechen mit den Menschen, hören ihnen genau zu und sind bereit, bodenständige Themen anzunehmen, also das, was die Menschen in Bremen wirklich bewegt.

Zur Person

Lencke Steiner (33)

ist 2015 in die FDP eingetreten. Die Unternehmerin ist Vorsitzende ihrer Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft.