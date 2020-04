Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bremen (GdP Bremen)

Etwa 700 Polizisten, die der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zufolge vom Land Bremen nachträglich eine Zulage einfordern, erhalten deutlich weniger Geld als erhofft. Jeweils 500.000 Euro sind für die Nachzahlungen an Polizeibeamte in den Entwürfen für die Haushalte für 2020 und 2021 vorgesehen, teilte das Bremer Innenressort von Ulrich Mäurer (SPD) mit. Insgesamt also eine Million Euro. Die GdP Bremen spricht hingegen von einem „zweistelligen Millionenbetrag“, der den Beamten zustehe.

Bei dem Geld geht es um eine sogenannte Verwendungszulage, die Polizisten erhalten, wenn sie längerfristig Aufgaben einer höheren Besoldungsgruppe übernehmen. Ein Hauptkommissar etwa ist nach A11 bezahlt worden, obwohl er Tätigkeiten einer A12-Position ausübte. Die rechtliche Grundlage dieser Zulage lief jedoch Ende 2016 aus. Der Hauptkommissar zog vor Gericht, sollte als Musterkläger dienen und damit verhindern, dass die vielen weiteren Betroffenen ebenso ihr Recht einklagen müssen. Das Bremer Verwaltungsgericht und später das Oberverwaltungsgericht (OVG) gaben ihm Recht und beschlossen: Dem Hauptkommissar stehe die Zulage grundsätzlich zu, allerdings im Rahmen der haushaltsrechtlichen Gegebenheiten. Weil das Land Bremen jedoch nicht benennen konnte, wie viel dem Mann zusteht, stehe ihm die volle Zulage zu.

Das Land Bremen hatte argumentiert: Dem Beamten steht nur ein Teil zu. Er müsse sich die Zulage aus haushaltsrechtlichen Gründen mit anderen Polizisten teilen. Um die genaue Höhe ermitteln zu können, müsse unter anderem klar sein, wie viele weitere Polizisten in jedem einzelnen Monat berechtigt waren. Dies sei aufwendig zu berechnen. Da das Land laut OVG nicht schlüssig darlegen konnte, wieso dem Mann die volle Summe verwehrt bleiben soll, beschloss es Ende November: Der Hauptkommissar erhält die volle Differenz der Grundgehälter der Stufen A11 und A12. Dies wird in Kürze geschehen, bestätigte jetzt die Innenbehörde. Die Summe werde zum 31. März überwiesen, teilt Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler mit. Über die Höhe machte sie keine Angaben. Die GdP geht von etwa 40.000 Euro aus.

Während die Gewerkschaft von einem Musterklageverfahren spricht, dessen Ergebnis auf die weiteren Polizeibeamten übertragen werden kann, will die Innenbehörde davon wenig wissen. Das Verfahren sei zwar seinerzeit als sogenanntes Musterklageverfahren bezeichnet worden, erklärt Sprecherin Gerdts-Schiffler, eine schriftliche Vereinbarung darüber sei zwischen dem Innensenator oder der Polizei Bremen und der Gewerkschaft nicht geschlossen worden. Sie stellt klar: „Dieses Urteil kann nicht pauschal auf alle Anspruchsberechtigten übertragen werden“. Die Auszahlung der Zulage könne „nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen“. Das besage auch das Urteil.

„Diese Summe ist lächerlich“

Die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich verärgert über das Vorgehen der Behörde und die im Haushalt veranschlagten 500.000 Euro pro Jahr. „Diese Summe ist lächerlich“, kommentiert Lüder Fasche, GdP-Vorsitzender in Bremen. „Diese Veranschlagung ist ein Hinweis darauf, dass man nicht gewillt ist, die volle Zulage zu zahlen.“ Während der Musterkläger den Wert eines Mittelklassewagens erhalte, müssten sich seine Kollegen die Summe wohl mit 50 oder mehr Beamten teilen.

20 weitere Polizisten haben laut Innenbehörde ein Gerichtsverfahren angestoßen, die Ergebnisse stünden noch aus. Anspruchsberechtigt sind laut GdP viel mehr, aber wohl nicht alle der etwa 700 Beamten, die sich gemeldet haben.

Das Finanzressort unterstützt die aufwendige Prüfung beim Senator für Inneres, teilt Simon Hammann, persönlicher Referent des Finanzsenators, mit. Dafür seien für ein halbes Jahr sieben Beschäftigte abgestellt. Erst nach Abschluss dieser Prüfung könne beurteilt werden, ob und in welcher Höhe Ansprüche bestünden. Weitere als die, die bereits geltend gemacht wurden, könnten wegen der Verjährung nicht entstehen.