Karsten Kenneweg, Direktor des Parkhotels (links), und Künstler Phil Porter. Im Hintergrund sind einige Darsteller zu sehen, die auch auf dem Ball auftreten werden. (Christina Kuhaupt)

Die 20er-Jahre bedeuten für den Künstler Phil Porter: Sinnlichkeit, Feierkultur, Glamour. Eben jenes Lebensgefühl möchte er auch nach Bremen bringen, in den Kuppelsaal des Parkhotels. Am 20. September soll in dem Saal erstmals ein großer Maskenball stattfinden. 200 Gäste werden erwartet. „Sie sollen den Kuppelsaal zum Beben bringen“, sagt Porter. „Und damit auch ganz Bremen.“

Es ist die sechste Show seiner Veranstaltungsreihe „La Rebelión“ – „Die Rebellion“. Eine Mischung aus Spiel, Performance und Party. Jede Veranstaltung trägt einen anderen Titel, so gab es bereits „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ oder „Leichte Mädchen und Leichtmatrosen“. Seit Beginn der Veranstaltungsreihe arbeitet Porter mit Karsten Kenneweg zusammen, dem Direktor des Parkhotels. Bislang waren stets um die 40 Gäste eingeladen.

Das soll sich mit „Maskenball“ ändern. Porter steht im Kuppelsaal. Der 31-Jährige trägt einen Anzug aus funkelnden blauen und grünen Pailletten. Für viele Menschen mag das extravagant erscheinen – nicht so für Porter. „Ich trage den Anzug auch zum Schlafen.“ Der Künstler, der im Viertel lebt, bezeichnet sich selbst gerne als „absoluter Purist im Gefieder der geflügelten Worte.“

Die Vorbereitungen für „La Rebelión“ laufen. Zwei bis drei Monate müssen die Showeinlagen organisiert und geprobt werden. Rund 50 Darsteller sollen die Gäste an einem Abend in die Welt der 20er-Jahre entführen. Auch die Hotelmitarbeiter des Parkhotels werden dabei miteinbezogen. Das Besondere an der Show: Alle tragen Masken. Die Darsteller mischen sich unter das Publikum. Niemand weiß wer Gast und wer Gastgeber ist. Die Darsteller geben sich erst zum Auftritt erkenntlich, spontane Performances. „Gesangseinlagen, Stepptanz und Skandale.“ Mehr möchte Porter nicht verraten.

„Der Maskenball ist vor allem ein Schutzraum. Jeder kann sich hier ausleben, in eine andere Rolle schlüpfen“, sagt Porter. „Vielleicht trauen sich einige Gäste etwas zu, was sie im Alltag niemals machen würden.“ Gäste sollten auch nur in Outfits erscheinen, in denen sie sich auch wohl fühlen. „Glamourös bedeutet für mich vor allem eines: Selbstachtung vor sich selbst.“

Absinthbar und hunderte Kerzen

Porter betrachtet den imposanten Kuppelsaal. Noch sieht er so wie immer aus. Das soll sich bei der sechsten „La Rebelión“ ändern. Hunderte Kerzen sollen dann den Saal schmücken. Es wird unter anderem eine Absinthbar geben, eine Zigarrenlounge, eine Champagner-Pyramide und ein Stummfilm-Séparée. Auch Burlesque-Tänzerinnen werden auftreten, eine wird sogar auf einer Schaukel schwingen. „Es wird eine Nacht im Rausch, verrucht, glamourös“, sagt Porter.

Eine verruchte Show in einem gehobenen Fünf-Sterne-Hotel? „Das ist tatsächlich ein Kontrast“, sagt Karsten Kenneweg, Direktor des Parkhotels. Er steht neben Porter im Kuppelsaal. Sie treffen gemeinsam die Vorbereitungen, sprechen sich ab, haben engen Kontakt, um den Maskenball zu einem Erfolg werden zu lassen. „Es ist eben auch etwas Neues. Die Veranstaltung überrascht, macht neugierig“, sagt Kenneweg. Getroffen haben sich Porter und Kenneweg das erste Mal in der Zigarrenlounge im Hotel. Dort entstand auch die Idee der „La Rebelión“.

Der Hoteldirektor in seinem Anzug und Porter in seinem schrillem Paillettenoutfit – zwei Männer, die nicht unterschiedlicher aussehen könnten. „Wir ergänzen uns“, sagt Kenneweg. „Das Parkhotel ist die perfekte Location für solch einen Ball im Stil der 20er-Jahre.“

Noch gibt es Tickets zu kaufen, von 29 Euro bis 99 Euro. Die teuerste Ticketkategorie sei für die sogenannten Hedonisten. Diese können an Tischen direkt neben dem Tanzparkett sitzen, ein Buffet inklusive. Danach folgt die Kategorie: Visionäre. Diese haben Stehtische und Fingerfood. Die billigsten Tickets gibt es für die Flaneure. Diese haben keine Tische. „Sie flanieren, tanzen, zelebrieren ihre Eitelkeit“, sagt Porter. Bei den vergangenen Veranstaltungen der „La Rebelión“ war das Publikum stets bunt gemischt. „Von 18 bis 90 Jahren. Vom Taxifahrer bis zum Unternehmer“, sagt Kenneweg. „Jeder kann teilnehmen. Daher bieten wir auch die günstigen Tickets an.“

Bei jeder „La Rebelión“ gibt es immer einen Moment, eine Tradition, auf den sich Porter schon jetzt ganz besonders freut. Einer der Gäste wird im Vorhinein informiert, dass er mitten in der Veranstaltung aufspringen und lauthals „Viva la Rebelión“ schreien soll. „Dann kommt das Schönste der Show“, sagt Porter. Denn alle Gäste und Gastarbeiter stimmen daraufhin in den Ruf mit ein. „Da fliegt wirklich alles in die Luft“, sagt Porter. „Rosen, Hüte, Champagner und der Verstand.“