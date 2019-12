Sonja Schenk (links) hatte die Bremer „Luisa“-Kampagne im September 2017 zusammen mit ihren Notruf-Kolleginnen Sedef Sahin-Yavuz (Mitte) und Helena Erdmann vorgestellt. Nach der Intervention aus Münster musste die Kampagne gestoppt werden. (Koch)

Offiziell ist der Ärger, der sich ab dem Frühjahr zwischen den Frauennotrufen in Bremen und Münster um das Hilfsprojekt „Luisa“ abspielte, vorbei. Als letzten Akt haben die Bremerinnen nach Angaben von Notruf-Mitarbeiterin Sonja Schenk die Hälfte der Kosten von rund 1500 Euro für die anwaltliche Beratung der Kolleginnen in Münster überwiesen – zumindest auf dem Papier ist der Streit beigelegt und die Sache geklärt. Das ist die gute Nachricht der Geschichte, in der es aber eigentlich nur Verliererinnen gibt.

„Für uns ist der ganze Streit immer noch unverständlich. Alle gehen mit Nachteilen aus dieser Sache heraus, Münster, wir, das Projekt ,Luisa‘“, sagt Sonja Schenk. „Ein schönes Projekt, das eigentlich etwas Gutes wollte, ist beschädigt worden.“ Genau betrachtet ist es nicht nur beschädigt, sondern zumindest in Bremen bis auf Weiteres komplett zerstört: Die Kampagne, bei der seit Ende 2017 Frauen im Nachtleben oder auf Großveranstaltungen wie dem Freimarkt mit der Frage nach „Luisa“ unkompliziert beim Personal um Hilfe bitten konnten, wenn sie sich bedroht oder belästigt fühlten, gibt es seit dem Streit mit Münster um die Markenschutzrechte nicht mehr.

Der dortige Frauennotruf hatte sich juristisch dagegen gewehrt, dass die Bremerinnen nicht wie gefordert ihre seit Anfang 2019 geschützte Version der Kampagne verwendet hatten, sondern eine abgewandelte Variante. Die Bremerinnen hatten nicht eingesehen, warum sie Münster eine Gebühr von 100 Euro zahlen sollten, um das für „Luisa“ von Münster vorgegebenem Design verwenden zu dürfen. Ursprünglich, so argumentierten sie, stamme die Idee aus England (dort heißt die Aktion „Ask for Angela“, d. Red.), außerdem richtete sich die Münsteraner „Luisa“ ausschließlich an Frauen, in Bremen jedoch sollte das Projekt ausgeweitet werden.

Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs aus Nordrhein-Westfalen betonten, nur durch die Einhaltung ihrer Lizenz-Bedingungen könne der fachliche Standard des Konzepts, das in Münster auch in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt erarbeitet worden ist, auch in anderen Städten garantiert werden. „Der Eindruck, der bei uns entstanden ist, als wir die Reaktionen in den sozialen Netzwerken verfolgt haben“, sagt dagegen Sonja Schenk, „ist, dass die meisten Menschen nicht verstanden haben, was die Beweggründe oder das Anliegen der Kolleginnen aus Münster waren.“

Alle Plakate und Flyer, die in rund 30 Bremer Kneipen und Bars auslagen, sind eingestampft, insgesamt nach Schätzungen des Notruf-Teams rund 18 000 Euro inklusive Personalaufwand in den Sand gesetzt worden. „Wir haben viel Arbeitszeit in das Projekt gesteckt, haben nach dem Start 2018 Personal auf dem Freimarkt und der Breminale und in den Kneipen geschult“, sagt Schenk. „Auch mit der Jacobs Universität gab es eine Zusammenarbeit. Diese ganze Arbeitszeit ist jetzt vernichtet.“

Grundsätzlich denken sie beim Bremer Frauennotruf darüber nach, eine neue „Luisa“ ins Leben zu rufen, die dann natürlich aber nicht mehr „Luisa“ heißen wird. Sonja Schenk: „Wir überlegen, ein neues Hilfsangebot zu starten, das einen ähnlichen Charakter wie ,Luisa‘ hat.“ Es gibt zwar im Moment auch die Kampagne „Gemeinsam sicher feiern“, mit der der Clubverstärker, die Plattform für Musikspielstätten und Festivals in Bremen und umzu, für gegenseitigen Respekt und Achtsamkeit im Nachtleben wirbt, aber für das Team des Frauennotrufs geht diese Kampagne in eine andere Richtung: Dort liege der Schwerpunkt darauf, an grundlegende Verhaltensregeln zu appellieren. Bei einer Aktion wie „Luisa“ dagegen gehe es um bedrohliche Situationen, egal ob real oder nur gefühlt, in denen die Frauen mithilfe der codierten Frage „Ist XY hier?“ auf ihre Lage aufmerksam machen können. Eine neue Kampagne soll dann aber von Beginn an nicht mehr nur auf Frauen ausgerichtet werden, sagt Sonja Schenk. „Einen konkreten Zeitpunkt gibt es aber noch nicht. Wir brauchen auch jetzt erst mal eine Pause von dem Ganzen.“

Weitere Informationen

In dieser Reihe schauen wir auf Themen, die Bremen in diesem Jahr beschäftigt haben, und darauf, was aus ihnen geworden ist.