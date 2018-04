Bis 2025 steigen die Grundschülerzahlen in Osterholz um 22 Prozent. (dpa)

Das hörte der Beirat gerne: Die von ihm geforderte neue Grundschule in Alt-Osterholz, also das Gebiet südlich der Osterholzer Heerstraße, spielt in den Planungen der Bildungsbehörde eine große Rolle. Insgesamt rechnet die Behörde mit stark steigenden Schülerzahlen in Osterholz.

Daniel de Olano, Referent für Schulstandortplanung in der Bildungsbehörde, hatte ausführliches Zahlenmaterial mitgebracht. Basierend auf neuesten Berechnungen des Statistischen Landesamtes geht seine Behörde davon aus, dass die Schülerzahl in Osterholz an den Grundschulen um fast 22 Prozent bis 2025 auf dann 1678 steigen wird. Bei den weiterführenden Schulen schätzt die Behörde den Anstieg auf 13,1 Prozent. "Die neuen Wohngebiete sind allerdings noch nicht voll erfasst", schränkte Daniel de Olano ein. Es sei daher notwendig, sich die Zahlen jährlich aufs Neue anzuschauen. "Es geht jetzt darum, uns abzusichern, für das, was ansteht", beschrieb Daniel de Olano die Aufgabe seiner Abteilung. Für Osterholz bedeutet diese Absicherung, dass 288 Grundschulplätze und 270 Plätze in weiterführenden Schulen bis 2030 dazu kommen sollen.

Strukturelle Verbesserungen

Es geht bei der Schulstandortplanung aber nicht nur um die Erhöhung von Kapazitäten, sondern auch um strukturelle und inhaltliche Verbesserungen. "Wir wollen die inklusive Beschulung weiter ausbauen", sagte Daniel de Olano. Dieser Bereich sei bei den Planungen besonders wichtig, weil es dabei auch um bauliche Veränderungen gehe. Stichwort: Barrierefreiheit. "Außerdem sollen alle Schulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden." Das Ressort setzt dabei auf gebundene Ganztagsschulen, also Schulen, an denen der Nachmittagsbesuch verpflichtend ist. Übergangsweise wird es allerdings auch noch offene Ganztagsschulen im Stadtteil geben. "Aber wir werden bei Umbauarbeiten alle Schulen als gebundene betrachten", kündigte Daniel de Olano an. Sprich: Die Infrastruktur wird bei Sanierungsarbeiten schon auf den gebundenen Betrieb ausgelegt, auch wenn noch die offene Form praktiziert wird. "Neu ist außerdem, dass wir die verbleibenden Oberschulen zu Ganztagsschulen umbauen." Bis jetzt wird nur an der Gesamtschule Ost von Klasse fünf bis zehn auch am Nachmittag verpflichtend unterrichtet.

Neu werden auch Verbünde von je einer Grundschule und einer Oberschule sein, die sogenannte W- und E-Schüler (Wahrnehmung und Entwicklung – gemeint sind auch Schüler mit geistiger Behinderung) unterrichten. Der Vorteil: kürzere Schulwege für Schüler mit besonderem Förderbedarf, ein besserer Austausch zwischen den Schulen und bessere Planbarkeit für Eltern und Lehrer. Pro Schule werde es nur einen Klassenzug mit Förderkindern geben, so Daniel de Olano. In Osterholz bilden die Schulen Andernacher Straße und die Gesamtschule Ost sowie die Schulen am Pfälzer Weg und der Koblenzer Straße solche Tandems.

Einen Neubau wird es mit ziemlicher Sicherheit in Alt-Osterholz geben. "Klar ist, dass wir eine neue Schule zwischen Mahndorf und der Grundschule Osterholz brauchen", sagte Daniel de Olano. Es gebe aber noch keine Standortfestlegung. "Wir werden jetzt anfangen mit Grundstückbesitzern zu sprechen." Von einer Bebauung der Osterholzer Feldmark gehe seine Behörde nach heutigem Stand nicht aus, erwiderte er auf Nachfrage von Claas Rohmeyer (CDU), Bürgerschaftsabgeordneter aus Osterholz. "Wir arbeiten mit den Bauvorhaben, die konkret geplant sind."

Kopfzerbrechen bereitet dagegen die Schule Uphuser Straße. "Wir würden gerne einen Ersatzbau für die Schule haben, um vernünftigen Ganztag anbieten zu können", meinte Daniel de Olano. Die Schule ist sehr klein und bietet keine weiteren Ausbaumöglichkeiten. Diskutiert wurde zuletzt ein Neubau auf dem Schulgelände der Albert-Einstein-Schule. Das wurde allerdings vom Beirat und den Schulen abgelehnt. "Wir sind jetzt davon erst mal abgerückt", so Daniel de Olano, "und sind auf der Suche nach anderen Grundstücken." Ausschließen, dass es im Zweifelsfall doch das Grundstück der Albert-Einstein-Schule werden könnte, konnte er es allerdings nicht.

Jan Restat (Linke) lobte den detaillierten Vortrag, fand aber auch zweifelnde Worte: "Was uns ein bisschen Sorge macht, ist, dass es schon ziemlich spät ist." Es sei klar, dass auch die Finanzierung eine Herausforderung werde und ein Schulneubau sehr lange dauere. "Das stimmt, wir brauchen etwa sechs Jahre für einen Neubau", erwiderte Daniel de Olano. Ein Gebäude und Schüler alleine reichen allerdings nicht für eine Schule – sprich: Es braucht auch neue Lehrer. "Wir werden die Ausbildungskapazitäten im Lehramt ausweiten, ich kann ihnen sagen: Lehramt ist eine zukunftssichere Ausbildung."