Michael Freyhoff ist Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz in Bremen. In Zwölf-Stunden-Schichten sind er und seine Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. (Frank Thomas Koch)

Sie ist kurz, einfach zu merken – und sie kann in einer lebensbedrohlichen Situation Leben retten. Dennoch ist die 112 in der Bevölkerung immer noch nicht so bekannt, wie es sich Hilfsorganisationen wie etwa das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wünschen. „Vor allem wissen viele Menschen offenbar nicht, dass die Notrufnummer auch europaweit gilt“, sagt Lübbo Roewer, Sprecher des DRK in Bremen. Um die 112 bekannter zu machen, gibt es seit 2009 jedes Jahr am 11. Februar den europaweiten Tag des Notrufs. Roewer: „Das Datum ist nicht zufällig gewählt, der elfte Tag im zweiten Monat des Jahres ergibt die 112.“

Den Thementag nutzen Organisationen wie das DRK und die Feuerwehren auch, um die Bevölkerung über die Rettungskette zu informieren, die bei einem 112-Notruf in Gang gesetzt wird. „Menschen, die den Notruf wählen, sind meist sehr aufgeregt und wissen nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen. Sie erwarten umgehende Hilfe, allerdings ist es notwendig, dass die Mitarbeiter in der Leitstelle die wichtigsten Informationen sofort bekommen, damit keine wertvolle Zeit verloren geht“, sagt Heiko Jahn. Der DRK-Rettungsassistent ist in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen Am Wandrahm einer jener Mitarbeiter, die bei einem Notruf Rettungsfahrzeuge zum Einsatzort schicken.

Worauf müssen sich Anrufer einstellen, wenn sie die 112 wählen? „Als erstes werden sie nach dem Einsatzort gefragt. Das ist deshalb wichtig, weil das Gespräch abreißen kann und man dann vielleicht den Namen des Anrufers hat, aber nicht den Zielort, zu dem ein Rettungsfahrzeug und/oder Notarzt geschickt werden sollen“, erklärt der Rettungsassistent. Besonders wichtig dabei: „Anrufer sollen nicht sagen, wo Sie sich selbst befinden, sondern die Adresse des Einsatzortes nennen. Das ist die wichtigste Information“, betont Jahn.

Genauso wichtig sei, dass die Anrufer sich bei aller Aufregung und Angst etwa um einen Angehörigen auf die Professionalität der Leitstellen-Mitarbeiter verlassen. Jahn: „Natürlich haben wir Verständnis für die Sorge. Um einem Verletzten oder Schwerkranken so schnell wie möglich helfen zu können, sollten sie jedoch Ruhe bewahren und gut zuhören. Häufig erfordert es jedoch Zeit, dies zu vermitteln.“ Je nach Ereignis und Zustand von Patienten oder Unfallopfern schicken die Disponenten bereits parallel zum Anruf Rettungsfahrzeug und Notarzt auf den Weg zum Einsatzort. Dies sei Anrufern häufig nicht bewusst. „Bei bestimmten lebensbedrohlichen Ereignissen werden die Anrufer auch per Telefon bei Wiederbelebungsmaßnahmen angeleitet, bis Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und Notarzt am Einsatzort eingetroffen sind.“

Die Fahrzeit darf nicht länger als sieben Minuten sein

Einer von ihnen ist Michael Freyhoff. Der 44-Jährige ist Rettungsassistent beim DRK Bremen und fährt seit vielen Jahren solche Einsätze. „Zehn Minuten beträgt die sogenannte Hilfsfrist“, sagt er. „Das ist die Zeit von der Einsatzfreigabe bis wir am Einsatzort eintreffen müssen. Für die reine Fahrzeit bedeutet dies, dass sie nicht länger als etwa sieben Minuten sein darf. Aus diesem Grund sind Rettungswachen über das Stadtgebiet verteilt.“ Die Meldung über den Einsatz bekommen die Retter per Textnachricht, die Koordinaten für den Einsatzort werden auf das Navigationsgerät übertragen.

Treffen die Retter am Einsatzort ein, fragen sie erneut danach, was passiert ist, seit wann es dem oder der Betroffenen schlecht geht und ob es Vorerkrankungen gibt. „Die Lage vor Ort kann eine andere sein, als sie am Telefon vermittelt wurde. Sie unterscheidet sich häufig sehr deutlich“, sagt Freyhoff. Grund dafür seien etwa Aufregung oder auch Sprachbarrieren. Für die Retter ist jede Information hilfreich, allerdings sei es häufig schwierig, diese in der Aufregung zu bekommen. „Hilfreich zur Beurteilung der Lage bei medizinischen Notfällen ist für uns zum Beispiel eine Liste mit Vorerkrankungen, Allergien und eine Aufstellung der Medikamente, die eingenommen werden“, sagt der Rettungsassistent. Diese Informationen könnten in Notfallmappen zusammengestellt werden.

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst steigen nach Auskunft der Feuerwehr und der Rettungsdienste seit Jahren: 46 Prozent des Rettungsdienstes in Bremen werden laut Roewer vom Deutschen Roten Kreuz gefahren. „2018 waren es 30 335 Einsätze. Das DRK in Bremen betreibt sechs Rettungswachen mit 15 Fahrzeugen.“ Den kontinuierlichen Anstieg führt Roewer vor allem darauf zurück, dass nicht jeder 112-Notruf auch ein Notfall im ursprünglichen Sinne sei. Einen Notfall klar zu definieren, sei schwierig, weil das individuelle Empfinden unterschiedlich sei. „Generell gilt: Bei Unfällen, Bränden oder in akuten, lebensbedrohlichen Notfallsituationen muss die 112 gewählt werden“, betont Freyhoff.

Beispiele für medizinische Notfälle seien unter anderem schwere Verletzungen, eventuell mit hohem Blutverlust, einem Schockzustand oder einer Ohnmacht. Auch bei plötzlichen Schmerzen in der Brust, plötzlichen Sprach- oder Sehstörungen sollte der Rettungsdienst unter 112 gewählt werden, weil die Symptome auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hindeuten können, so Freyhoff.