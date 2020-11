Der Puppenspieler Jarnoth (links) mit der Puppe des kleinen Prinzen und Ihor Yakymenko an der Straßen-Laterne. (Christina Kuhaupt)

Tim Kriegler schraubt sich an seinen Strapaten (Bändern) ohne Netz und doppelten Boden in schwindelnde Höhen empor zu einem der unzähligen Sterne, die der Künstler Ernesto Lucas live auf die Bühnenleinwand zeichnet. Kriegler hält sich mit purer Muskelkraft unter der Kuppel des GOP Varieté-Theaters im Spagat, um dann einen spektakulären, natürlich wohl kalkulierten Absturz hinzulegen, den er unmittelbar über dem Boden abfängt. Der 22-jährige, bei den Zirkusfestivals in Paris und Monte Carlo prämierte Luftakrobat, gibt in der Hauptrolle des „Kleinen Prinzen auf Station 7“ im GOP sein Bremen-Debüt.

Mit großem schauspielerischen Talent verkörpert er Moritz, der im Rollstuhl sitzt und sich in einem Kinder-Hospiz in die Welt seines Lieblingsbuches „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry hineinträumt. Dessen Reise zu den Planeten und die damit verbundenen Abenteuer erweckt der Puppenspieler Jarnoth in der Rolle des Klinikclowns für den todkranken Patienten zum Leben. Sein Clowns-Kollege (Denis Klopov) versteht es, die jungen, maskierten Patienten auf andere Gedanken zu bringen, etwa mit seiner riesigen Glasharfe oder aber, indem er gleich ein Dutzend rotierende Bälle um seinen Körper tanzen lässt.

Mischung aus Melancholie und Poesie

Spielerisch, nie plakativ werden Beeinträchtigungen thematisiert, etwa in einem Rollstuhl-Ballett oder in der Szene, in der das einbeinige Mädchen Greta mit einem jungen Mann auf Krücken zu tanzen beginnt. Toke Reimann durchlebt akrobatisch in der Rolle des Trinkers inmitten seines riesigen, kreisenden Rades alle Höhen und Tiefen. Ein weiterer Star in der Manege: Das Multitalent Ihor Yakymenko, unter anderem in der Rolle des Laternenanzünders, dem der kleine Prinz auf einem der Planeten begegnet. Der 28-Jährige wirbelt die schwankende Straßenlaterne in immer neuen, atemberaubenden, artistischen Figuren hinauf und hinab. Krönung ist sein freihändiger Kopfstand unter der Varieté-Kuppel.

Moritz vollendet schließlich seine Reise durch das Dunkel zu den Sternen, befreit von Krankheit und Verzweiflung. Erneut verkörpert von Tim Kriegler in einem grandiosen, akrobatischen Solo (Regie Pierre Caesar und Markus Pabst). Diese sehr besondere Show trifft mit ihrer Mischung aus Melancholie und Poesie mitten ins Herz. „Der kleine Prinz“ ist in dieser sehr besonderen Zeit das Stück der Stunde. Denn es ist nicht zuletzt eine Hymne auf die Kostbarkeit des Lebens, dem die Zerbrechlichkeit von Anfang an eingeschrieben ist. „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, dieser viel zitierte Satz Saint-Exupérys klingt wie eine Mahnung zu mehr Mitmenschlichkeit.

Gerade einmal sieben ausverkaufte Shows darf das junge, einfach großartige Ensemble spielen. „Das ist schon ein beklemmendes Gefühl“, sagt Tim Kriegler. Denn dann wird das Theater erneut in den Dornröschenschlaf geschickt, wie es Direktor Philipp Peiniger ausdrückt. Die Zeit des zweiten Lockdowns wird Tim Kriegler in Bremen verbringen. Wie seine freischaffenden Kollegen zwischen Hoffen und Bangen, ob sie nach vier Wochen wirklich wieder weiterspielen dürfen. „Ein zweiter Lockdown ist schon sehr frustrierend, weil wir uns doch alle die Bühne und das Publikum so sehnlich zurückgewünscht haben!“, sagt er.

Direktor Peiniger fügt hinzu: „Natürlich tragen wir die Maßnahmen solidarisch mit. Entscheidend wird sein, ob dieses Mal die in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen auch schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden. Noch wichtiger ist es, dass uns eine Perspektive aufgezeigt wird“. Denn er betont auch, dass es bisher bundesweit in keinem einzigen Theater oder Konzerthaus im Publikum zu einer Corona-Infektion gekommen wäre.

Christa Gäbler, Stammgast in jeder GOP-Show, ist begeistert von dem nachdenklich stimmenden und poetischen Abend: „Er passt genau in die Corona-Krise“. Klar werde sie ihr Lieblingstheater in den nächsten Wochen vermissen, sagt sie, betont aber auch: „Es nützt nichts, da müssen wir jetzt durch!“ An der Straßenbahn-Haltestelle steht Gisela Kalb im bunt gestreiften Regenmantel mit ihrem Mann Werner im strömenden Nieselregen. Die Augen der alten Dame strahlen über der Smiley-Maske: „War das nicht wunderbar?“, fragt sie. Eigentlich gingen sie eher selten ins GOP Varieté-Theater, aber der „Kleine Prinz“ habe den Nerv getroffen. „Wir sind große Klassik-Fans und gerade zurück von einer Opern- und Konzert-Reise nach Dresden“, erzählt sie. Kultur sei für sie ein Lebensmittel. Unendlich traurig stimme sie die Aussicht auf die kommenden, kulturlosen Wochen: „Ich werde es so sehr vermissen“, betont sie.

„Der kleine Prinz auf Station 7“ sollte bis zum 3. Januar gespielt werden, geht aber, abhängig von der Corona-Lage, in Verlängerung. Eintrittskarten gibt es ab 39 Euro. Informationen und Buchungen unter Telefon 0421 / 89 89 89 89.