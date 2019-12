Bei seinen Auftritten in der Manege von Circus Roncalli geht es für Paul Herzfeld bis zu neun Meter in die Höhe. (Oliver Bodmer)

Ein bisschen hat der Paul die Pauline schon lieb gewonnen. Dabei ist die Roboterdame ganz gewiss nicht einfach im persönlichen Umgang. Eine „verrückte Maschine“ nennt sie ihr neuer Partner. Aber dann auch schon mal „ein hübsches Spielzeug“. Das hübsche Spielzeug wiegt fast drei Tonnen und besteht aus mehr als 1000 Bauteilen. Angefangen hat die zarte Liaison zwischen Paul und Pauline erst vor ein paar Monaten. Von einem Freund hörte der Artist, Circus Roncalli sei auf der Suche – nun ja, nach einem neuen Verehrer für das robuste Robotermädchen. Seither touren Paul und Pauline gemeinsam durch die Republik. Als erstes Zirkuspärchen, das aus Mensch und Maschine besteht.

Der gebürtige Franzose Paul Herzfeld ist ein Routinier in der Manege. Mit dem weltberühmten Cirque du Soleil war der 38-Jährige unterwegs, in Las Vegas und Montréal hat er gespielt, die Welt ist sein Zuhause. Seine Spezialität: Kunststücke auf der Pole-Stange. „Das mache ich seit meinem 18. Lebensjahr“, sagt er. Zuletzt zeigte der Artist sein Können in einer „wirklich großen Darbietung“ in Las Vegas mit mehr als 70 Künstlern. Das war lange Zeit völlig in Ordnung, doch dann wollte sich Herzfeld wieder verändern, etwas Neues machen. „Deshalb habe ich mich nach etwas Kleinerem umgesehen.“

Da kam das Angebot von Circus Roncalli wie gerufen. Im Wechsel mit einem Kollegen sollte sich Herzfeld um Pauline kümmern. Sozusagen die menschliche Komponente sein für die Roboterdame, die der Robotic Artist Ulrich Kahlert (kurz: Ulik) ersonnen hatte. Für die Robotertechnik begeistert sich der international bekannte Straßenkünstler, Showingenieur und Tüftler schon lange. Mit dem führenden japanischen Roboterhersteller fand er einen kongenialen Partner für den Bau der Roboterdame, 200 000 Euro kostete der Spaß. Das Ergebnis spricht für sich, über sechs Drehpunktachsen kann sich der Multifunktionsroboter frei im Raum bewegen.

Doch es musste noch ein zirkusreifes Programm für Mensch und Maschine her. An diesem Punkt kam Roncalli-Direktor Bernhard Paul ins Spiel. „Schon Charlie Chaplin kämpfte in 'Modern Times' mit der Tücke moderner Maschinen“, sagt der 72-Jährige. Entsprechend ist die robuste Lady programmiert, bis zu neun Meter kann sie den Artisten an ihrer Carbon-Pole-Stange in die Höhe heben. Von Bernhard Paul erhielt die Roboterdame auch ihren Namen Pauline. Dass der neue Partner mit Vornamen auch Paul heißt, ist reiner Zufall.

Viel Zeit, um sich unter Anleitung Uliks miteinander vertraut zu machen, hatten Paul und Pauline nicht. „Das war schon ziemlich knapp“, sagt Paul Herzfeld, „nach ein paar Trainingseinheiten standen wir schon in der Manege.“ Mit dem Ergebnis ist der Artist mehr als zufrieden, seiner Roboterdame ist er durchaus zugetan. „Wir arbeiten supergut zusammen.“ Kein Wunder, mit drei Tonnen künstlicher Intelligenz kann schließlich nicht jeder aufwarten.

Es wurmt ihn allerdings ein bisschen, dass Pauline nach der Pfeife eines anderen tanzt. Mindestens zwei Wochen würde eine neue Programmierung dauern, dafür bleibt im hektischen Zirkusalltag keine Zeit. „Wir haben nur wenige Veränderungen vorgenommen“, sagt Herzfeld, „das Programm ist jetzt ein bisschen mehr Comedy Style.“

Sieben Minuten dauert der Auftritt von Paul und Pauline, zehnmal pro Woche läuft die Darbietung. Unsichtbar fürs Publikum befindet sich die Dame in einem „virtual cage“, einem unsichtbaren Käfig. „Über einen bestimmten Punkt kann die Maschine nicht hinaus, dann blockiert alles“, sagt der Artist. Trotz seiner sportlichen Höchstleistungen will sich Herzfeld nicht als Sportler verstanden wissen. „Schließlich geht es hier nicht um Wettbewerb. Es geht darum, dem Publikum eine Freude zu machen.“

Weil Pauline zwar eine Dame, aber doch auch eine Maschine ist, fällt die Beziehungspflege ein wenig anders aus als sonst üblich. Vor jeder Vorstellung nimmt Herzfeld einen Kabelcheck vor. Dann umkreist er sie und rüttelt ein paarmal an ihren Weichteilen. Einmal pro Woche muss die Roboterbraut ein spezielles Fitness-Programm durchlaufen. Von einem „Heißfahrprogramm“ spricht ihr Schöpfer Ulik. „Dabei wird darauf geachtet, dass das Maschinen-Fett wieder durch den gesamten Roboter gelangt.“ Zusätzlich wird die Mechanik gefordert. „So bleibt Pauline fit und lernt dazu.“

Wer weiß, da wird Herzfeld vielleicht doch noch eigene Akzente setzen können. Bis zum 5. Januar läuft die Zirkussaison noch, dann beginnt die dreimonatige Winterpause. Dass er für sich und Pauline eine gemeinsame Zukunft sieht, steht für ihn außer Frage. „Diese Beziehung dürfte noch ein bisschen dauern“, sagt er. Auch wenn seine Herzensdame eigentlich eine Tänzerin aus Bukarest ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.