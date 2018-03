Das Schild zum "Hans Neumann Weg" (Christian Kosak)

Seit Monaten kämpfen Bürger gegen Beirat und Verwaltung. Vordergründig geht es um Wegeschilder zu Ehren der NS-Widerstandskämpfer Leo Drabent und Hans Neumann. In Wahrheit jedoch geht es bei der erbitterten Auseinandersetzung ums Rechthaben. Der Sache dient das nicht. Nun wurde die erste Strafanzeige geschrieben – eine Schilder-Posse aus Blumenthal.

Die Fronten sind verhärtet. Im Dezember hatte eine Gruppe von örtlichen Friedensaktivisten Wegeschilder an zwei Grünwegen in der Lüssumer Heide zu Ehren der von den Nazis ermordeten KPD-Widerstandskämpfern eigenmächtig aufgestellt. Vor einigen Tagen dann wurden die Schilder auf Weisung des Ortsamts abgebaut. Dabei gäbe es für die Namensgebung an sich eine deutliche Mehrheit. So schätzte es Ortsamtsleiter Peter Nowack zumindest noch vor Wochen ein. Denn die 1944 im Zuchthaus Brandenburg geköpften NS-Widerstandskämpfer Leo Drabent und Hans Neumann stammten aus Blumenthal und hatten mit Flugblättern im Stadtteil vor der heraufziehenden faschistischen Gefahr gewarnt.

Doch nicht jeder darf in Blumenthal so wie er will und irgendwo Schilder aufstellen: „Das ist ein Verstoß gegen das Beiratsgesetz und Amtsanmaßung gegenüber der Behörde.“ Sagt der Ortsamtsleiter. Der Beirat hatte die Bürgerinitiative deshalb im Januar aufgefordert, die Schilder wieder abzunehmen, damit der Beirat unvoreingenommen über die Beschilderung nachdenken könne. Mitte Februar folgte ein Ultimatum des Ortsamtsleiters, die Schilder abzubauen. Doch Gerd-Rolf Rosenberger als Kopf der Bürgerinitiative weigerte sich strikt.

Da hingen die Schilder noch: Der Aktivist Gerd-Rolf Rosenberger setzt sich in Bremen-Nord für eine Erinnerungskultur für zwei NS-Widerstandskämpfer ein. (Sebi Berens)

Rosenberger, Friedensaktivist und Kommunist, pocht auf einen Bürgerantrag, den er selbst vor Jahren gestellt hatte. „Ich weiß, dass unsere Aktion nicht offiziell war, aber ich kann von einem Organ erwarten, dass es nach fünf Jahren einen Bürgerantrag umsetzt.“ Die Initiative sei deshalb selbst tätig geworden und habe bei einer Benefiz-Veranstaltung mit dem Schauspieler Rolf Becker 2600 Unterschriften für die Schilderaktion gesammelt. Die Metallschilder seien bewusst an Grünwegen aufgestellt worden: „Sie stören niemanden“, betont Rosenberger. Er findet es „schäbig“, dass das Ortsamt sie hat demontieren lassen: „Dass der Peter Nowack so weit geht, tut weh.“ Der Friedensaktivist selbst stellte einen Tag später Strafanzeige gegen Nowack. Wegen Diebstahls und Schändung eines Ehrenmals.

Während die Bremer Kripo prüft, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt vorliegen, ist der Ortsamtsleiter verärgert. Nicht wegen der Sache mit der Strafanzeige, sondern weil die Initiative sofort neue Schilder aufgehängt hat. Diesmal aus Pappe. Das sei eine Provokation, auf die es bald eine Antwort geben könnte: „Irgendwann ist der Bock fett. Dann muss man sagen, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.“

Der Zank um die Schilder zieht inzwischen weite Kreise. Die Initiative und Rosenberger erfahren viel Solidarität. Rosenberger hat mitgezählt: 158 Menschen hätten ihm gesagt, dass die beiden Widerstandskämpfer die Ehrung verdient hätten. Zu den Unterstützern gehören auch Prominente wie der Jurist und Buchautor Heinrich Hannover. Der 92-Jährige dankte Rosenberger „für eine Erinnerung an zwei hingerichtete Widerstandskämpfer, die in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt sind“.

Auch der Hamburger Schauspieler Rolf Becker meldete sich zu Wort und fragte, ob den Zuständigen im Ortsamt Blumental „nicht selbst die Unverhältnismäßigkeit ihres Vorgehens auffällt“. Becker vermutet hinter dem Gebaren noch etwas anderes: „Geht es bei diesem Beharren auf ‚Recht und Ordnung‘ vielleicht um nur einen Vorwand, um der Benennung nach zwei Kommunisten auszuweichen, die ihr Leben eingesetzt haben, um uns als Nachkommen ein Leben in einem freieren Land zu ermöglichen? Oder um vorsorgliches Kuschen angesichts des Erstarkens der AFD wie zur Zeit des Niederganges der Weimarer Republik? Oder nur schlicht um die Verneigung vor dem von Schiller beschriebenen Geßler-Hut auf der Stange, die Unterordnung der Staatsbürger vor ihren gewählten Vertretern?“

Der Ortsamtsleiter kennt die Argumente. Er habe E-Mails aus ganz Deutschland bekommen – „von Leuten, die sagen, ich müsse über meinen Schatten springen. Ich kann aber nicht über meinen Schatten springen. Das bin ich schon. Ich hätte sofort Strafanzeige erstatten und die Schilder demontieren lassen müssen. Zehn Wochen lang habe ich stattdessen die schützende Hand über die Initiative gehalten.“

In der SPD kippt die Stimmung. Eigentlich hatte Beiratssprecherin Ute Reimers-Bruns (SPD) für den 12. März einen Antrag angekündigt, der das Gezerre beenden sollte. Rot-Grün wollte sich dafür einsetzen, dass die Grünwege nun auch offiziell nach Leo Drabent und Hans Neumann benannt werden: „Der Standort ist ja nicht verkehrt“, sagte Ute Reimers-Bruns. Das war allerdings, bevor sich die SPD durch die Pappschilder provoziert fühlte.

Die Pappschilder hatte Gisela Vormann aus Bremen-Nord gefertigt. Die 74-Jährige ist Künstlerin, aber auch stellvertretende Vorsitzende der Bremer Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz. Sie sagt, es ärgere sie, wie hier mit Bürgern umgegangen werde: „Jetzt wollen SPD und Grüne einen Antrag stellen, dass an der gleichen Stelle neue Schilder aufgestellt werden. Obwohl wir alles bereits bezahlt haben.“

In den Streit der Rechthaber mischt sich neuerdings auch die AFD-Nachwuchsorganisation, die Junge Alternative Bremen: „In Blumenthal ist kein Platz für Kommunisten.“ Am Ende der Debatte könnte nun nicht nur die Frage eine Rolle spielen, wie man ehren darf, sondern auch die Frage, wen man ehren soll. Am Wasserturm in Blumenthal entsteht in absehbarer Zeit ein Platz. Er soll laut Beirat den Namen „Michael-Fischer-Platz“ tragen. Der Architekt Michael Fischer war Mitglied der NSDAP und gehörte einem Reservesturm der SA an.