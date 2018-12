Fluktuation in Woltmershausen. Ein Herren­friseur löst ein Nagelstudio ab. (Christian Platz)

Bremen: Das sind die Stadtmusikanten, der Roland und der Dom. Doch Bremen ist noch viel mehr – vor allem für diejenigen, die mit offenen Augen durch die Straßen gehen. Zwei Fotopraktikanten des WESER-KURIER, Christian Platz und Vasil Dinev, haben sich in den zurückliegenden dreieinhalb Monaten ihres insgesamt halbjährigen Aufenthalts in Bremen ein eigenes Bild gemacht und zeigen nun anhand der Fassaden von Privat- und Geschäftsgebäuden sowie Detailaufnahmen des Alltags, was die Stadt prägt.

Dinev fällt spontan der Begriff zeitlos ein. Der Umgang der Bewohner mit der Zeit erscheint für beide Studenten während ihrer Bremen-Visite ein ganz besonderer: „Ich habe stets das Gefühl, irgendwo zwischen den 1980er- und 1990er- Jahren zu sein. Die Gebäude schaffen eine altmodische Atmosphäre.“

Das meine er nicht negativ, unterstreicht der 29-Jährige. „Das Alte ist gut erhalten und zeigt, dass Neues nicht immer nötig ist“, so Dinev mit Blick auf alte Industriebauten wie die Rolandmühle im Holzhafen, die ihn an seine Kindheit erinnern. „Es war nicht alles perfekt und glänzend, aber wertvoll.“ Weil sich an vielen Stellen Aspekte vergangener Jahrhunderte wiederfinden ist Bremen für Dinev „eine Stadt der Zeitreisenden, in der man verschiedene Epochen findet, sieht und erlebt“.

Die Langsamkeit sei jedoch auch in der Wirtschaft spürbar, meint der Student. „Manche Straßen und Gebäude sehen leider schlecht aus“, bedauert er.

Dinev ist in Bulgarien aufgewachsen und studiert ebenso wie Platz Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule in Hannover.

Platz hat bei seinen Streifzügen durch Bremen Ähnliches festgestellt wie sein Kommilitone: „Viele Elemente aus den 1980er-Jahren stehen direkt neben futuristischen Gebäuden oder Baustellen. In den Vorgärten sieht man alte Dinge, aber die Leute leben in der Gegenwart“, hat Platz beobachtet. Für ihn „lebt in Bremen der Anachronismus“.

Mit seinen Aufnahmen zeigt er die Mentalität der Hansestadt. Der 30-Jährige hebt die Authentizität, aber auch den derben Charme hervor, die er im aus seiner Sicht grauen Bremen findet. Altes werde hier ehrlich gezeigt. „Es wirkt aber nicht heruntergekommen. Im Zusammenspiel mit den schönen und lebendigen Kontrasten machen sich die Leute den Ort zu eigen“, erläutert Platz, der bei Terminen in Bremen und der Umgebung den trockenen Humor der Bewohner schätzen gelernt hat – „die Leute sind sehr lakonisch“, erklärt er hinsichtlich der Smileys auf Bauzäunen.