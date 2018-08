Nur gemeinsam geht's (v.l.): Sozialsenatorin Anja Stahmann, Mahmut Bucakli aus dem Integrationsreferat der Sozialbehörde und Bürgermeister Carsten Sieling präsentieren die 6. Bremer Integrationswoche. (Senatspressestelle)

Wer Zweifel an der Bedeutung und Wichtigkeit von Veranstaltungen wie der Bremer Integrationswoche hat, braucht dieser Tage nur seinen Blick gen Osten zu wenden. Und so griff Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Vorstellung des Programms dieser Woche denn auch die „entsetzlichen Vorgänge in Chemnitz“ auf, um die Kernbotschaft der Bremer Veranstaltung zu verdeutlichen.

Es gehe um Weltoffenheit und Toleranz, so Sieling. Und darum, ein Signal zu setzen gegen rechte Zusammenrottungen wie in Chemnitz. Doch damit das Zusammenleben in Bremen so stabil bleibe, müssten alle gemeinsam etwas tun. Dies bedeute vor allem, im Gespräch zu bleiben, auch und gerade mit unterschiedlichen Sichtweisen. Genau hierfür soll die Integrationswoche einen wichtigen Beitrag leisten.

„Wir wollen die Stadt in einen Dialog bringen“, nahm Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die auch Integrationssenatorin ist, am Dienstag im Rathaus bei der Präsentation der Veranstaltungswoche den Faden von Sieling auf. Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen müssten über ihre Werte und ihr Zusammenleben diskutieren und sich verständigen.

Stahmann: „Wenn es gelingt, uns gegenseitig in all unserer Unterschiedlichkeit zu respektieren, dann bedeutet Integration nicht einseitige Anpassung, sondern gemeinsames Weiterentwickeln unseres Zusammenlebens.“ Eine Woche lang, vom 3. bis 9. September, stellen Vereine, Verbände, Träger und Institutionen aus Bremen ihre Arbeit vor.

„Mit mehr als 230 Veranstaltungen bei über 100 Veranstaltenden ist die Integrationswoche die zentrale Bühne für die Präsentation der vielen Angebote zur Integration in Bremen“, freute sich Bürgermeister Sieling. „Bei uns begegnen sich von jeher Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen mit ganz unterschiedlichen Gewohnheiten und Gebräuchen.“ Dies bereichere das Zusammenleben, erweitere Horizonte und mache Bremen zu einem „bunten, freundlichen und weltoffenen Land“.

„Özil und die Folgen“

Die Veranstaltungen der sechsten Auflage der alle zwei Jahre organisierten Integrationswoche sind thematisch breit gefächert, reichen von Diskussions- und Kulturveranstaltungen über Sprachcafé und Sport bis hin zu gemeinsamem Kochen oder kurdisch-deutschem Bilderbuchkino. „Es macht Freude, Integration in Bremen zu erleben“, sagt eine der Organisatoren der Woche, Lucyna Bogacki vom Bremer Rat für Integration. Insbesondere, weil auch so viele Ehrenamtliche für Integration aktiv seien.

Feierlich eröffnet wird die Woche am Montag, 3. September, von 18 bis 20 Uhr in der Oberen Rathaushalle von Bürgermeister Sieling und Sozialsenatorin Stahmann. Das komplette Programm und weitere Informationen finden sich unter www.bremerintegrationswoche.de im Internet, aber drei Veranstaltungen hoben Lucyna Bogacki und Mitorganisator Helmut Hafner am Dienstag bei der Präsentation besonders hervor: „Perspektivwechsel – (Un-)Möglichkeiten auf dem Bremer Arbeitsmarkt“ ist ein Fachforum am Dienstag, 4. September, von 16 bis 17.30 Uhr im Festsaal der Bürgerschaft überschrieben.

Dabei stehen Erfahrungen im Mittelpunkt, die geflüchtete Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gemacht haben, erklärte Bogacki. Im ersten Teil werden vier Bremerinnen und Bremer mit Fluchthintergrund von ihrem beruflichen Werdegang berichten, im zweiten der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände und die Bremer DGB-Vorsitzende aus ihrer Sicht schildern, wo Veränderungsbedarfe bestehen.

Einen Tag später, am 5. September, laden die Unternehmensverbände im Lande Bremen für 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in die Obere Rathaushalle ein. Unter dem Titel „Nun übertreib’ mal nicht – Özil, #MeTwo und die Folgen“ soll der Frage nachgegangen werden, wie Menschen aus Bremen mit Alltagsrassismus umgehen, erläuterte Helmut Hafner. Noch immer empfänden in Bremen lebende Türken eine Spaltung zwischen „ihr“ und „wir“. „Wir werden das nicht abschaffen können“, sagte Haffner. „Aber es vielleicht mindern.“

Ein besonderes Basketball-Spiel findet am Sonnabend, 8. September, um 15.30 Uhr in der Walter-Kolb-Halle in Bremerhaven statt. In einem „Charity-Game“ tritt das Nachwuchsteam des Basketball-Bundesligisten Eisbären Bremerhaven gegen ein Team aus syrischen Flüchtlingen an, die zuvor in den besten Auswahlmannschaften Syriens gespielt haben, berichtete Bogacki. Eigens hierfür wird ein kostenloser Shuttle-Bus vom Bremer Hauptbahnhof aus angeboten. Die Zahl der Plätze ist allerdings auf 49 begrenzt.

In der Rolle von Geflüchteten

Und dann ist da noch ein ganz besonderes Experiment, das parallel zur diesjährigen Integrationswoche verläuft. „Wie ist es eigentlich, eine geflüchtete Frau zu sein?“, lautet die Frage, der die drei Bremer Bundestagsabgeordneten Sarah Ryglewski (SPD), Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und Doris Achelwilm (Linke) nachgehen.

Dafür nehmen die drei Politikerinnen jeweils die Identität einer geflüchteten Frau an, die mit einer Vielzahl bürokratischer Probleme zu tun hat, erklärte Lucyna Bogacki. Alle drei erhalten ein Paket an Schreiben – verfasst in arabischer Sprache. Was davon wichtige Briefe von Behörden und was Werbung ist, müssen sie selbst herausfinden.

Anschließend sollen sie Beratungsstellen aufsuchen, um sich helfen zu lassen. „So erleben sie hautnah, wie es geflüchteten Frauen ergeht, mit welchen Problemen sie konfrontiert werden und was in Bremen an Angeboten noch fehlt“, beschreibt Bogacki das Ziel des Experiments. Dessen Ergebnisse sollen in einem abschließenden Auswertungsgespräch in konkrete Forderungen zur Migrationsberatung an Land und Bund münden.