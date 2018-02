Die Polizei setzt einen Wasserwerfer ein. (Pascal Faltermann)

„Anhänger beider Vereine gingen am Weserstadion aufeinander los. Um sie zu trennen und größere Auseinandersetzungen zu verhindern, setzten die Polizeibeamten vor Ort Schlagstöcke, Pfefferspray und schließlich auch einen Wasserwerfer ein“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Über den ganzen Tag habe es immer wieder Versuche einzelner Gruppen gegeben, aufeinander loszugehen. „Das konnten wir aber unterbinden.“

Die Bilanz vom Tag liest sich so: festgenommene Hooligans am Café Sand, HSV-Ultras in der Neustadt, Sachbeschädigungen und laute Schmährufe. Größere Auseinandersetzungen gab es nicht. Kaum lief jedoch das Spiel, knallte es: Nach nur wenigen Minuten musste Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV ein erstes Mal wegen Pyrotechnik der Gästefans kurzfristig unterbrechen. Kurz vor der Halbzeit schossen wieder gezündete Raketen auf den Platz – ebenfalls aus dem HSV-Block. Erneut musste das Spiel unterbrochen werden. Ein Hochrisikospiel mitten im Abstiegskampf.

Die Bremer Polizei sprach in einer ersten Zwischenbilanz gegen 19 Uhr – während des Spiels – noch von einer relativ friedlichen Anreise der Fans aus Hamburg. „Das Sicherheitskonzept geht auf, es gab nur kleine Nebenwirkungen“, betonte Polizeisprecherin Jana Schmidt. Das bewege sich im Rahmen.

Wasserwerfer und Polizeibeamte in Schutzmontur prägten das Bild am Hauptbahnhof, am Osterdeich und rund um das Weserstadion. Einsatzfahrzeuge und Wasserwerfer standen bereit, über der Stadt kreiste ein Hubschrauber der Bundespolizei, auf der Weser fuhr das Polizeiboot „Lesmona“ Patrouille. Großaufgebot auch am Atlantic Grand Hotel an der Martinistraße, Beamte bewachten den HSV-Mannschaftsbus. Die Bremer Polizei hatte in Sachen Sicherheit ordentlich aufgefahren. 900 Polizeibeamte waren im Einsatz, aus Bremen und aus anderen Bundesländern. Allein die Bundespolizei war nach Angaben ihres Sprechers Holger Jureczko mit 300 Einsatzkräften vertreten. Die Polizei hatte im Vorfeld mit rund 600 gewaltbereiten Fußballanhängern beider Lager gerechnet. Die ersten 200 HSV-Ultras tauchten am Mittag in der Neustadt auf. Sie seien individuell angereist, sagte die Polizei. In der Kneipe „Neustädter Tenne“ an der Gastfeldstraße setzten die Beamten die Anhänger fest. Die Hamburger versuchten, bei der Anreise einen Bogen um den Hauptbahnhof zu machen, wo am Nordausgang Shuttle-Busse die Fans zum Weserstadion bringen sollen. In der Neustadt blieb es allerdings ruhig, die HSV-Ultras wurden mit zwei Bussen zum Weserstadion gebracht. Der Sohn der Kneipen-Inhaber berichtete, dass die HSV-Anhänger auch im vergangenen Jahr vor dem Nordderby dort waren. „Sie waren alle ganz friedlich“, so der Sohn. „Eine Gruppe von rund 30 Hamburger Fans, die dem Hooligan-Spektrum zuzuordnen sind, versuchte am Nachmittag das Café Sand zu stürmen. Das konnten wir aber verhindern, sie wurden bis zum Spielende in Gewahrsam genommen“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Gegen sie werde wegen Landfriedensbruch ermittelt.

"Die immer lacht"

Beim Anreiseverkehr zum Bremer Hauptbahnhof hatte die Bundespolizei nach eigenen Angaben alles gut im Griff. Auch der Weg zum Stadion blieb ohne größere Vorkommnisse. Am Nordausgang des Bahnhofs herrschte absolute Fan-Trennung, die Anhänger wurden aus großen Musikboxen der Polizei mit Songs wie „Die immer lacht“ beschallt. Die Einsatzkräfte hatten trotzdem eher ernste Mienen aufgelegt. Eine zerbrochene Scheibe in einem Shuttle-Bus, Sachbeschädigungen und Aufkleber in Regionalbahnen oder geklaute Notfallhämmer aus dem Metronom notierten die Einsatzkräfte. In dem stärksten gefüllten Zug aus Hamburg, der gegen 15.30 Uhr Bremen erreichte, waren laut Bundespolizei keine Ultras mehr. Dafür rund 900 sogenannte A-Fans, die nicht als gewaltbereit gelten. Lautstark sangen die Hamburger davon, wie sehr sie die Bremer verabscheuen. „Insgesamt wurden 1800 Gästefans in 28 Shuttle-Bussen zum Stadion gebracht“, sagte Polizeisprecher Matthiesen.

Der HSV-Mannschaftsbus fuhr aus Sicherheitsgründen nicht über die erste Rampe am Weserstadion, sondern über eine zweite an Platz 11. Die neue Route wurde wohl gewählt, um Vorfälle wie im vergangenen Jahr zu verhindern. Damals wurde der Bus mit Farbbeuteln attackiert.