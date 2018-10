Dieses Projekt von Studierenden der Bremer Hochschule für Künste (HfK) ist eines derjenigen, die vom Art Dirctors Club ausgezeichnet wurden. (Hochschule für künste Bremen)

Ja, es gibt sie. Ranglisten, in denen die Stadt Bremen ganz vorne landet. Während das Land oder auch die Hansestadt in zahlreichen Rankings und Studien vor allem in Sachen Bildung immer weit hinten landet, geht es auch anders. Der Art Directors Club für Deutschland (ADC) hat das fünfte Ranking für nationale Fach- und Hochschulen mit Kreativstudiengängen veröffentlicht. Bremen belegt dabei mit der Hochschule für Künste (HfK) Platz eins. Die Stadt hat damit die Hansestadt Hamburg überholt, die es dieses Jahr nur auf den zweiten Rang schafft. Platz drei belegt das Bundesland Baden-Württemberg.

Der Art Directors Club für Deutschland ist ein unabhängiger Verein aus Berlin, der sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt hat, exzellente kreative Kommunikation zu finden und zu fördern. Grundlage des vom Verein erstellten Hochschulrankings sind alle Arbeiten von Studierenden, Junioren und Absolventen, die innerhalb der Junior-Wettbewerbe in den Jahren 2016 bis 2018 eingereicht wurden. Daraus erstellt der ADC eine Übersicht der kreativsten Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Von München bis Kiel stammen die Projekte und Arbeiten von Studierenden aus insgesamt 66 Hochschulen in ganz Deutschland. Laut ADC-Specherin Hannah Hör sind der Junior- und der ADC-Wettbewerb die größten Kreativwettbewerbe im deutschsprachigen Raum und zählen zu den wichtigsten kreativen Gradmessern in Europa.

Dementsprechend groß ist die Freude über den Erfolg in Bremen: Mit der Spitzenposition im ADC-Ranking erhöhe die Hochschule für Künste Bremen die Sichtbarkeit des Landes Bremen im nationalen Vergleich und unterstreiche zudem den kreativen Output der Hansestadt, teilt Sebastian Liedtke, Sprecher der HfK mit. „Das zeigt die kontinuierlich hohe künstlerische, gestalterische und wissenschaftliche Qualität unserer Studierenden", sagt Roland Lambrette, seit Juli 2018 neuer Rektor der HfK Bremen. Er freue sich außerordentlich über die Anerkennung – sowohl für die Hochschule für Künste Bremen als auch für die Studierenden. "Dass gerade die kritischen Projekte und Arbeiten unserer Studentinnen und Studenten in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden und nun zu dieser Spitzenposition im bundesweiten Ranking führen, freut mich besonders", sagt Lambrette. Der Wettbewerb in der Kreativwirtschaft sei besonders intensiv. Der „Job“ der Hochschule für Künste sei es dabei, im Studium die Bedingungen zu schaffen, sich als Künstler, Designer oder Gestalter frei entfalten zu können, und die Grundlagen mitzugeben, um später in der freien Wirtschaft zu bestehen. "Für unsere Studierenden können die Auszeichnungen durch den ADC ein Sprungbrett in die nationale und internationale Wirtschaft bedeuten", ist sich Lambrette sicher.

Erfreuliche Nachrichten, die auch im Rathaus gut ankommen. „Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Hochschule für Künste ab sofort den Titel der kreativsten Hochschule in Deutschland tragen darf„, sagt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Nach dem zweiten Platz beim letzten Mal sei das eine tolle Bestätigung der exzellenten Arbeit, die an der Hochschule nun schon seit Jahren geleistet werde. Diese “besondere Auszeichnung„ zeige, dass “Bremen ein ausgesprochen gutes Pflaster für kreative Köpfe ist“, so Sieling.

Dem kann sich Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) nur anschließen. „Dieses tolle Ergebnis zeigt, dass Bremens Hochschulen wichtige Orte für kreative und innovative Ideen sind und Bremen ein kreatives Zentrum verschiedener Branchen ist.“ Der Erfolg sei aber auch eine Anerkennung des hohen Engagements von Studierenden und Lehrenden. Die Hochschule für Künste Bremen biete jungen Menschen beste Voraussetzungen, ihr Talent zu entfalten und sich auf eine professionelle künstlerische Laufbahn vorzubereiten. „Die Förderung von Kreativität über die Grenzen verschiedener künstlerischer Sparten hinweg und die Orientierung auf die künftige Berufspraxis der Studierenden stehen für die HfK an erster Stelle“, sagt Quante-Brandt.