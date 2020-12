Enno Volckmer. (Volckmer)

Enno Volckmer gehört zu den Bremern, die sich im Alter ihr Faible für Kultur und Musik bewahrt haben. Der pensionierte Lehrer geht einmal im Monat im Radio Weser TV auf Sendung – und präsentiert „Ennos Schätzchen“.

Seine „Schätzchen“ sind mittlerweile rund 7000 CDs. Durch sein großes Musikverständnis wählt der Neustädter aus einem breiten Fächer von Jazz bis Klassik themenbezogen für eine Sendung aus und kommentiert diese mit humorvollem Wissen.

Aus Beruf und Freizeit ließ sich Musik für Enno Volckmer nie wegdenken. Nachdem er erst in Hamburg Jura studierte, absolvierte er ein Pädagogik-Studium mit den Schwerpunkten Englisch, Deutsch und Musik in Bremen. Er finanzierte es unter anderem mit Musik, und zwar als Bandleader und Keyboarder in der damals regional bekannten Top-40-Band „Moonshots“. Auch davon berichtet der Pensionär gern.

„Mehr als 30 Jahre war ich Lehrer an öffentlichen Schulen in Bremen“, schaut er auf sein Berufsleben zurück. Und ebenso lange hat Enno Volckmer im Brahms-Chor Bremen gesungen. „Ich war Gründer und 20 Jahre Leiter des Jungen Brahms-Chores Bremen, zuletzt im Rahmen eines Hochschulauftrages der Hochschule Bremen“, berichtet der heute 80-Jährige nicht ohne Stolz.

Ab 1990 nahm der Lehrer und Musikfreund dann regelmäßig an der Internationalen Chor-Akademie Krems in Österreich unter der Leitung von Erwin Ortner teil. Ab 1996 war Volckmer zudem Mitglied der Europa-Chor-Akademie, die erst in Bremen und Mainz ihren Sitz hatte, später nach Görlitz verlagert wurde. Es gab, so Volckmer weiter, mit dem Chor unter anderem in Hamburg, in Berlin, München, London, Peking, Schanghai und anderen Städten der Welt öffentliche Auftritte in großen Hallen.

2016 nahm der Neustädter zudem an einem Kursus in Aufnahmetechnik der Landesmedienanstalt Bremen teil. Er habe seine Dienste auch Radio Bremen angeboten, erzählt Enno Volckmer, der nach eigener Aussage eine angenehme Synchronstimme habe. Doch aus einem Engagement wurde nichts. Auch seine vielen Reisen in Sachen Musik seien ein teures Hobby gewesen, gibt er im Rückblick zu. Zumal seine „Schätzchen“ auch bezahlt sein wollten.

In erster Linie möchte Enno Volckmer heute Menschen musikalische Wünsche erfüllen und sich selbst auch. So gibt es, so der Bremer, neben dem monatlichen Hörgenuss auf Radio Weser TV auch „Der Spaziergang“ mit Geschichten und Musik im Bürgerfunk Achim zu erleben.

Weitere Informationen

Radio Weser TV ist das Bürgerradio in Bremen. Im Jahr 2018 wurde zudem von Wolfgang Mindermann und seinen Mitstreitern in Achim der Bürgerfunk „Der Spaziergang“ eingerichtet, in dem Geschichten aus Achim und Umgebung und eben „Ennos Schätzchen“ zu hören sind: am 4. und 6. Dezember jeweils um 12 Uhr auf Radio Weser Hörfunk, FM (=UKW). 92,5, Mhz, Kabelnetze abweichend, sowie als Livestream bei Medialabnord.de und eine Woche lang zum Nachhören unter www.derspaziergang.de.