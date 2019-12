Unser Gastautor spricht sich für die Einrichtung eines Universitätsklinikums in Bremen aus und damit für eine Ausbildungsstätte für Ärzte. (Oliver Berg/dpa)

Drei starke Gründe sprechen für die Einrichtung eines Universitätsklinikums und damit einer Ausbildungsstätte für Ärzte in Bremen. 1. Stärkung der medizinischen Versorgung in unserer Stadt, Steigerung der Attraktivität für medizinisches Spitzenpersonal. 2. Bindung junger Ärzte, die nach ihrer Ausbildung in der stationären und ambulanten Versorgung unverzichtbar sind. 3. Außerklinische Forschung und Firmen aus der Gesundheitswirtschaft ziehen nach. Deutschlands Nordwesten ist im Vergleich zu anderen Teilen der Bundesrepublik in den hoch innovativen Entwicklungsfeldern Biotechnologie und Medizintechnik noch sehr schwach aufgestellt.

Gegen eine Universitätsmedizin in Bremen wird angeführt, dass sich Bremen die hohen Investitionskosten nicht leisten kann. Die kritische Finanzsituation der von Insolvenz bedrohten Geno verschlechtert noch die Lage. Einige Abteilungen der Geno würden grundsätzlich gut in ein Universitätsmodell passen, aber auch die frei-gemeinnützigen Krankenhäuser verfügen über geeignete Abteilungen. Die Universität Bremen tut sich ihrerseits schwer, eine medizinische Fakultät zu integrieren, würde dadurch der harte Kampf der Fakultäten um knappe Geldmittel ja noch verstärkt.

In dieser Lage bietet nur die Einbeziehung einer privaten Universität eine Lösung, wie es in Nürnberg, Hamburg, Schwerin und Potsdam der Fall ist. Am Städtischen Klinikum Nürnberg wird im Verbund mit einem privaten Träger in Österreich seit gut sechs Jahren ein vollständiges Medizinstudium angeboten. Die ersten Absolventen machen gerade ihr Examen.

Die private Medical School Hamburg bildet Ärztinnen und Ärzte an Krankenhäusern in Schwerin und Potsdam aus. Die Wiener Sigmund-Freud-Privat-Universität hat Niederlassungen in mehreren Ländern und steht für ein vollständiges Medizinstudium in Bremen ohne Staatsgelder bereit, wenn man in der Stadt Willkommen geheißen wird. Die Einrichtungen haben eine fortschrittliche Konzeption sowie einen hohen Stand der Gebäude und Ausstattung, obwohl die Kosten für einen Studienplatz weniger als die Hälfte der Kosten staatlicher Einrichtungen ausmachen. Die Studierenden müssen freilich Studiengebühren in erheblicher Höhe selber zahlen, können aber durch Stipendien und Verträge, die sie für mehrere Jahre an die Geber binden, entlastet werden.

Bei Abwägung aller Aspekte sprechen viele Gründe für das private Modell, wenn dieses glaubhaft ohne staatliche Mittel auskommt. Aus Wien wird dies versprochen.

Zur Person

Unser Gastautor ist Arzt und Soziologe. Bis 2017 war er Professor an der HAW Hamburg und der Universität Bremen. Er ist langjährig als freier Berater für Medizinethik-Ökonomie in Kliniken tätig.