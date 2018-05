Einer kümmert sich ums Geschäft, der andere macht die Musik: Thore Johannes (l.) und Jan-Thore Kulke in ihrem NFF-Club. (Christina Kuhaupt)

Väter und Söhne und ihre Projekte. Manche bauen zusammen an einem Haus oder einem Boot, andere gehen gemeinsam kicken oder einmal im Jahr auf große Bergtour. Die Kulkes, Thore Johannes, 65, und sein Sohn Jan-Thore, 37, sind vor etwas mehr als zehn Jahren auf etwas anderes gestoßen.

"Wir suchten etwas, das wir zusammen machen konnten", sagt Jan-Thore. "Der Plan war eigentlich, einen Oldtimer zu restaurieren." Der war im Frühling 2008 aber gerade nicht zu haben, dafür aber der NFF-Club. Der Keller-Club in der Katharinenstraße war damals unter anderem wegen Gewaltdelikten ziemlich in Verruf geraten. Eine Viertelstunde überlegten sie, holten noch schnell Mutters Genehmigung und dann war klar: Statt eines Automobils würden sie einen der Motoren des Bremer Nachtlebens wieder flottmachen.

Zehn Jahre später stehen die beiden Thores – der Vorname muss sein bei den Männern dieser Familie, auch Jan-Thores Sohn trägt ihn, Geburtstag feiern übrigens alle drei reihum in den Weihnachtstagen – an einem Montagabend in ihrem rund 270 Quadratmeter großen Refugium. Es öffnet sich immer an den Wochenenden "Nur für Freunde", dafür steht die Abkürzung NFF. Es ist noch früh, der Klub noch geschlossen. Zeit also für ein Gespräch, und erzählen, das merkt man schnell, können beide Kulkes ziemlich gut und ziemlich viel.

Zum Beispiel davon, wie man als Freizeit-Clubbetreiber– ein Hobby ist es für beide und soll es auch bleiben – in diesen Zeiten noch bestehen kann. Es sind keine leichten für die Tanzbetriebe. Vor allem jetzt, wenn der Sommer kommt und mit ihm die vielen Festivals, die den Clubs und Diskotheken das Publikum absaugen. Und der Bremer, das haben die Kulkes in zehn Jahren auch gelernt, ist schon von Natur aus wochenends nicht durchgehend in Tanzlaune: Ausgegangen wird nicht freitags und samstags, sondern "oder".

"Ein Club ist ein sensibles Projekt, bei dem alle Punkte stimmen müssen", so definiert es Jan-Thore, der die Woche über als stellvertretender Geschäftsführer einer Werbeagentur arbeitet. Sein Vater, Key Accounter bei einem großen Autohersteller, ergänzt: "Man sagt hier immer: Wenn Du als Gastronom in Bremen bestehst, bestehst du überall. Alle haben zu kämpfen. Deshalb haben wir vor allen, die das machen, großen Respekt." Ihr Prinzip: Denn NFF-Freunden ein Zuhause bieten und doch auch immer etwas Neues. Zum zehnten Geburtstag haben sie eine Sofa-Ecke eingerichtet, und die Bildschirme an den Wänden untermalen die House- und Elektrobeats oder den Hiphop jetzt mit technisch noch aufwendigeren Videoprojektionen.

Was die DJs angeht, arbeiten sie im NFF-Club nach dem Prinzip, nach dem auch Werder Bremen Spieler sucht: Talente entdecken, bevor sie bekannt und damit zu teuer sind. Obwohl der Club andererseits inzwischen in der Szene durchaus bekannt ist. "Wir haben Anfragen von internationalen DJs, die wir nie bezahlen könnten. Manchmal kommen sie dann doch, weil sie von der einzigartigen Stimmung hier gehört haben. Und die, die uns schon kennen, freuen sich immer, meinen Vater wiederzusehen", sagt Jan-Thore, der auch selbst auflegt.

Ohne Arbeitsteilung würde dieses Vater-Sohn-Projekt nicht funktionieren. Jan-Thore kümmert sich um alles, was mit der Partyplanung, Musik und Marketing zu tun hat, Thore Johannes um die Bar, den geschäftlichen Bereich und das Personal. Mindestens einer von beiden ist so gut wie jeden Freitag und Samstag zwischen 23 und 7 Uhr morgens anwesend. Auch mit 65 Jahren? "Dadurch wird man nicht alt. Aber auflegen würde ich nie, das würde keiner ernstnehmen", entgegnet Thore Johannes. "Ich hab im ersten Jahr oft die Krise gekriegt, wenn ich um 0.30 Uhr hier rumstand und es war nichts los. Inzwischen weiß ich, wie die Jugend tickt."

Und sie kam auch nach der bislang schwersten Krise wieder. Nach einem Brand in einem Sicherungskasten Ende Dezember 2014 blieb der NFF-Club ein halbes Jahr geschlossen. Thore Johannes: "Alles war voller Ruß. Die Feuerwehrleute haben sofort von einem Totalschaden gesprochen, das konnten wir uns erst gar nicht vorstellen. Wir dachten, einmal durchwischen reicht." Es reichte dann nicht, der Club musste generalüberholt werden und die Kulkes fühlten sich erst mal ziemlich ohnmächtig angesichts des Millionen-Schadens. Den ganzen Bums einfach wieder dicht zu lassen, war aber keine Option. "Wir können uns ein Leben ohne den Club nicht mehr vorstellen. So lange unsere Gesundheit das zulässt und unsere Vater-Sohn-Beziehung nicht leidet", sagt Jan-Thore. Den Oldtimer aber, das stellen beide klar, werden sie nicht mehr restaurieren. Da muss ein anderes Vater-Sohn-Duo ran.