Die Feuerwehr rückte am Samstag in Bremen-Huchting aus. (Symbolbild) (Carsten Rehder/dpa)

Eine Küche eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in Bremen-Huchting ist am Samstagabend aus bisher unerklärlichen Gründen in Brand geraten. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Demnach ereignete sich der Brand in der Leeuwarder Straße. Eine Anwohnerin meldete sich gegen 18.28 Uhr bei der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es im ersten Obergeschoss. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich nach eigenen Löschversuchen ins Freie gerettet, verletzte sich bei den Löschversuchen aber leicht. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Um 18.46 Uhr war das Feuer gelöscht, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr.

Die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Kripo ermittelt. (mmi)