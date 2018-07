Ehrenamt ist für Carsten Teuchert mittlerweile ein fester Bestandteil des Lebens: Er engagiert sich auch im Sportverein und als Sterbebegleiter im Hospiz. (Christina Kuhaupt)

Seinen Beitrag leisten. Das ist Carsten Teuchert wichtig. „Ich habe eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft“, sagt der 54-Jährige. Darum spendet er Blut – seit mehr als 35 Jahren. Als 18-Jähriger ist er mit seinen Kumpels das erste Mal zur Spende gegangen. „Früher bin ich mit Freunden viel Motorrad gefahren und da ist man ja potenzieller Empfänger für alles Mögliche“, sagt Teuchert. In der Clique entstand das Gefühl: Wer selbst mal auf eine Blutspende angewiesen sein könnte, sollte geben, solange er kann. Motorrad fährt Teuchert heute kaum noch, eine Blutspende hat er niemals gebraucht, die Haltung hat er sich jedoch bewahrt: „Wer soll das denn spenden, wenn ich nicht bereit bin, es zu tun?“

120 Mal hat der selbstständige Kaufmann bereits gespendet, alle Male beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Vier Spendentermine im Jahr organisiert sein Ortsverband, in den vergangenen 20 Jahren hat er kein einziges Mal versäumt. Er glaubt, diese Regelmäßigkeit und Beständigkeit werde auch den Ausschlag für seine Ehrung innerhalb des 15. Internationalen Weltblutspendertages in Berlin vor einigen Wochen gegeben haben. Die Blutspendedienste des DRK würdigten an dem Tag das Engagement der Ehrenamtlichen. Und Teuchert fühlt sich geehrt: „Es ist schön, wenn man Anerkennung erfährt.“

Der größte Erfolg: Andere motivieren

Viel wichtiger als Anerkennung ist es für den gebürtigen Cuxhavener allerdings, andere zu motivieren. Ein großer Erfolg war für ihn, als vor kurzem ein Freund das erste Mal Blut spenden war. Auch einige andere Freunde und seine eigene Familie hat der 54-Jährige von der guten Sache überzeugt. „Ich sehe es als persönlichen Erfolg an, wenn ich die Leute zum Spenden animiere“, sagt Teuchert. Nur gut fünf Prozent der Bevölkerung in Bremen spendet laut DRK Blut, in anderen Bundesländern ist dieser Wert teilweise niedriger. Spenden darf, wer gesund und volljährig ist und keiner Risikogruppe angehört. Zu letzteren zählen etwa eine Auslandsreise in ein Malariagebiet oder eine Operation. „Es wäre schön, wenn mehr Menschen spenden würden“, sagt Teuchert. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer als Spender zu alt werden und gleichzeitig aufgrund von Krankheit selbst öfter Transfusionen brauchen, entsteht ein Notstand, glaubt er. Deshalb sieht Teuchert es als seine Aufgabe an, den Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist zu spenden. Jeder könne schließlich in die Situation kommen, in der er Hilfe braucht. Teuchert geht es nach seinen Blutspenden immer gut, sagt er. „Natürlich zwickt es mal, aber es dauert fünf bis sechs Minuten und dann ist es vorbei. Ich finde, es ist kein großes Ding.“

Bewundernswert findet er hingegen die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer der Ortsverbände. Ihr Engagement und ihr Glaube daran, das Richtige zu tun, hätten Teuchert bereits als Jugendlichen motiviert. Die Ehrenamtlichen organisieren alle drei Monate die Spendentermine, sorgen für Verpflegung, bereiten die Orte vor. Zwar sei er seit einigen Jahren auch in seinem Ortsverband Schwanewede aktiv. Doch da leiste er nicht viel, sagt Teuchert – und meint es so. Viele der Ehrenamtlichen seien bereits älter und nicht mehr so fit. Daher helfe er den Saal vorzubereiten, indem er schwere Tische und Stühle schleppt.

Begeisterter Unterwasser-Rugby-Spieler

Teuchert ist sportlich. Früher ist er Leistungsschwimmer gewesen. Schwimmen ist immer noch ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Er spielt Unterwasser-Rugby in einer Spielgemeinschaft in der zweiten Bundesliga. Geld könne man mit dem Sport zwar nicht verdienen, faszinierend sei er trotzdem: „Man kann maximale Körperkraft einsetzen und hat nur ein geringes Verletzungsrisiko“, sagt Teuchert. Auch die Komplexität des Spiels begeistert ihn – die Sportler bewegen sich im dreidimensionalen Raum. Der Gegner kann seitlich, unter oder über einem schwimmen: „Das macht es so extrem reizvoll.“ Zudem sei der Sport gut für den Rücken.

Auch in seinem Sportverein engagiert sich der 54-Jährige ehrenamtlich. Seit vier Jahren ist er zudem ehrenamtlicher Sterbebegleiter in einem Hospiz. Als seine Kinder älter wurden und auszogen, wollte er sich eine Aufgabe im sozialen Bereich suchen. Dort würden besonders viele Männer fehlen, meint er. Auch seine persönlichen Erfahrungen spielten eine Rolle: Als eine seiner Tanten im Sterben lag, bekamen die wenigsten ihrer Flurnachbarn Besuch. „Das finde ich unglaublich traurig“, sagt Teuchert. Deshalb wollte er helfen. Teuchert glaubt nämlich: „Alle Menschen brauchen Zuspruch.“