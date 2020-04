Könnte angeblich bald der Vergangenheit angehören: Das Händeschütteln als Begrüßungsform. (Rolf Vennenbernd)

Die Welt steckt mitten drin, niemand weiß, wann und wie die Krise endet. Ob es an der großen Sehnsucht liegt, das Ende fassen zu können, oder am Bedürfnis, dass sich aus dem Erlittenen irgendetwas Positives entwickeln möge – es gibt schon zahlreiche Überlegungen zu den großen Fragen: Wie sieht es danach aus? Wo stehen die Gesellschaft, dieses Bundesland, diese Nation, wenn das Gröbste überstanden ist, wenn es Medikamente und einen Impfstoff gibt? Wird man aus Schaden tatsächlich klug? Wird die Lernkurve steil ansteigen?

Zahllose kluge Köpfe appellieren an die Bevölkerung, wenn nicht an die Menschheit, aus der Corona-Krise zu lernen. Dabei geht es nicht nur um die mächtigen Räder, die zu drehen seien, um Globalisierung und Klimawandel, Kapitalismus und Nationalismus, staatliche Verschuldung und Bevormundung. Es geht auch um praktische Lehren, etwa darum, künftig Schutzausrüstungen zu bunkern und innerhalb des eigenen Landes die Produktion von Desinfektionsmitteln, Test-Reagenzien und Schutzmasken aufzubauen.

Auf persönlicher Ebene kommen zumindest Gedanken über die „Tugenden der schwäbischen Hausfrau“ wieder in Mode. Selbstständige nehmen sich vor, höhere Rücklagen zu bilden, sofern möglich. Es eine Nummer kleiner anzugehen, vielleicht. Eltern setzen sich in den Kopf, lieb gewonnene Rituale mit den Kindern ins Danach hinüberzuretten. Senioren sind wildentschlossen, Skypen zu lernen, um die Angehörigen nie wieder wochenlang aus den Augen zu lassen. Kulturforscher vermuten, dass das Händeschütteln als Begrüßungsform aussterben wird.

Und sonst? „Man könnte auf die Idee kommen, dass es besser wäre, ganz neu anzufangen, statt den Versuch zu machen, das zerbrochene Alte noch einmal zu reparieren“, schreibt Ullrich Fichtner im „Spiegel“. Die Krise führe jedem vor Augen, was ohnehin zum Greifen nahe gewesen sei: Covid-19 sei „in eine Welt hineingefahren, die längst in der Krise steckte, in vielen Krisen gleichzeitig“. Das Virus beschleunigt also nur den Zusammenbruch dessen, das ohnehin kollabiert wäre: die Welt und ihre Ordnung, wie man sie kennt und schätzt, und sei es auch nur aus Angst vor dem Neuen oder, um ehrlich zu sein, vor Unbequemeren.

Die Zukunftsforscher Matthias Horx und Harry Gatterer, die dieser Tage den Titel „Das Leben nach Corona“ auf den Markt werfen, sprechen von der „Öffnung völlig neuer Möglichkeitsräume“, von einer Veränderung im Konjunktiv. In der Kurzbeschreibung heißt es unter anderem, „Minimalismus, Achtsamkeit oder neue Maßstäbe wirtschaftlichen Erfolgs“ erhielten Auftrieb. Ist das so? Oder ist es nicht vielmehr gezwungenermaßen so? Minimalismus fällt nicht schwer, wenn Geschäfte, Restaurants und andere Vergnügungsstätten geschlossen sind. Sich dem Megatrend Achtsamkeit anzuschließen, ist keine große Kunst, wenn sich das Zerstreuungs- und Ablenkungsangebot dramatisch reduziert hat und man auf sich selbst zurückgeworfen ist.

Viel war in den vergangenen Tagen von Anteilnahme die Rede, von Solidarität und Zwangsentschleunigung. Schon die ersten Lockerungen zeigen, dass viele Menschen nahtlos da anknüpfen wollen, wo sie im März aufhören mussten und gerne wieder beschleunigen würden, und zwar von 0 auf 100. Nach sechs Wochen im Ausnahmezustand scheinen die guten Vorsätze für ein ruhigeres, umweltbewussteres, rücksichtsvolleres, bescheideneres Leben dahin. Viele wollen endlich wieder ins Büro und Shoppen gehen, Sport treiben, Urlaubsreisen planen. Dieser gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck ist so gewaltig, dass der Bund und die Länder nicht wagen, sich dem zu verschließen. Dabei ist das Unbehagen darüber mit Händen zu greifen. Hilfsprogramme in Milliardenhöhe wie der Bremen-Fonds sollen dafür sorgen, dass das Land bald wieder dort steht, wo es stand.

Nicht überall geht es weiter wie bisher. Es führt kein Weg daran vorbei, Pflegekräfte besser zu bezahlen und das Gesundheitssystem zu reformieren. Die Diskussion um die Abhängigkeiten globalisierter Märkte steht erst ganz am Anfang. Die praktische Politik dieser Tage, Ver- und Gebote zu erlassen, die nur der Bürger Bestes wollen, könnte sich verselbstständigen, schlimmstenfalls ohne großen Widerspruch der verschreckten Bürger.

Vielleicht gelingt es, mehr zu konservieren, die Arbeit der Menschen in Supermärkten wertzuschätzen, die Nachbarschaft zu pflegen, nicht alles als selbstverständlich hinzunehmen. Allerdings wird das Sprichwort, wonach man durch Schaden klug wird, meist nicht in ganzer Länge benutzt. Tatsächlich hat Friedrich Rückert hinterlassen: „Durch Schaden wird man klug, sagen alle klugen Leute. Schaden litt ich genug, doch bin ich ein Tor noch heute.“