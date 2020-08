Seit Monaten kämpfen Anlieger der Alhardstraße in Schönebeck dagegen, dass ihre bisher nur provisorisch befestigte Straße ausgebaut und erstmals voll erschlossen wird. (Christian Kosak)

Frau Schaefer, in Bremen-Nord kämpfen Anwohner der Alhardstraße seit Monaten dafür, dass ihre Straße nicht ausgebaut wird, weil sie Anliegerbeiträge in Höhe von mehreren Tausend Euro fürchten. Ich weiß, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, dass Bremen als erstes Bundesland auf die Erschließungsbeiträge verzichtet. Warum?

Maike Schaefer: Fast alle Anwohner dieser Straßen sind von einer historisch einmaligen Situation durch die Eingemeindung nach Bremen vor mehr als 80 Jahren betroffen. Dafür bezahlen viele einen sehr hohen, manchmal fünfstelligen Betrag, für den sie oftmals einen Kredit oder eine Hypothek aufnehmen müssen. Das halte ich für nicht gerechtfertigt. Durch die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes sehe ich die große Chance, diese Ungerechtigkeit zumindest für die Anwohner der etwa 420 Straßen zu beseitigen, die noch nicht ersterschlossen sind. In der Vergangenheit mussten wir die Kosten aus rechtlichen Gründen auf die Bürger umlegen.

Ehemals preußische Gebiete in Bremen-Nord sind 1939 nach Bremen eingemeindet worden. Dadurch hat sich für diese Bereiche die Rechtslage geändert. Straßen, die schon als erschlossen galten, entsprachen – vereinfacht gesagt – nicht den Bremischen Standards und waren damit nicht ersterschlossen. Laut Baugesetzbuch von 1961 gilt zwar, dass die Beitragspflicht wegfällt, wenn Straßen vorher keiner Beitragspflicht unterlagen. Das war aber besonders in Bremen-Nord durch die Eingemeindung leider nicht der Fall. Man kann also durchaus von einer historisch einmaligen Situation sprechen.

Nein. Kurz nach meinem Amtsantritt im vergangenen Jahr begann das Projekt Alhardstraße. Das war für mich der Anlass, bei mir im Haus das Thema noch einmal juristisch neu untersuchen und bewerten zu lassen. Und da sich jetzt die rechtliche Situation anders darstellt, habe ich beschlossen, diese Gesetzesinitiative zu starten.

Mehr zum Thema Anwohnerprotest in Schönebeck Ärger in der Alhardstraße Bald soll er kommen, der Ausbau der Alhardstraße. Und mit ihm auch die Rechnungen für die Anwohner ... mehr »

Nein, die Gesetzesinitiative sieht vor, dass Bremische Gebühren-Beitragsgesetz zu ändern, wonach die Erhebung eines Beitrags unzulässig ist, wenn eine Straße bereits seit einem Zeitraum von zum Beispiel 20 Jahren unter Verkehr ist. Der Zeitraum muss noch definiert werden. Darunter fallen also keine neu zu erschließenden Baugebiete.

Das hängt in erster Linie davon ab, ob das Gesetz überhaupt beschlossen wird. Dann kann ich jetzt schon sagen, dass wir die Abrechnung für die Turnerstraße nicht vor 2021 beginnen können. Sollte zu dem Zeitpunkt das Gebühren-Beitragsgesetz bereits geändert sein, werden wir intensiv prüfen, ob auch die Turnerstraße unter die Änderung fällt.

Das ist nur schwer zu kalkulieren, da wir in manchen Jahren mehrere solcher Straßen erschließen, in anderen Jahren gar keine. Und wir sanieren die Straßen nur, wenn beispielsweise Hansewasser sagt, dass der Kanal dringend erneuert werden muss. Schaut man sich die Zahlen der vergangenen fünf Jahre an, waren das Erlöse für Bremen in Höhe zwischen 250.000 und 850.000 Euro pro Jahr. Das ist für Bremen natürlich kein geringer Betrag. Aber für Anwohner, die das wegen einer Eingemeindung im Jahr 1939 bezahlen sollen, ist es meistens eine erhebliche Summe, die nicht einfach zu stemmen ist.

Wir haben die Gesetzesinitiative hier im Hause gründlich geprüft. Ich bin überzeugt, dass die Rechtsgrundlage einwandfrei ist. Darum erstellen wir gerade die entsprechende Senatsvorlage. Sollte der Senat das beschließen, muss es anschließend von der Bürgerschaft und aller Voraussicht nach vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossen werden. Und natürlich werde ich das auch in die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung einbringen.

Mehr zum Thema Straßenausbau in Bremen-Nord Senatorin will Anliegerbeiträge kippen Bausenatorin Maike Schaefer will eine historische Ungerechtigkeit beseitigen und Anwohnern von rund ... mehr »

Zur Person

Maike Schaefer ist seit 2019 Bausenatorin und Bürgermeisterin in Bremen. Die studierte Biologin gehört zu Bündnis 90/Die Grünen, wohnt in Bremen-Nord, ist verheiratet und hat ein Kind.