Die Ungeduld eines Mannes hat am Dienstag zu einer Schlägerei in Bremen-Walle geführt. Laut Polizei Bremen hatte ein 31-jähriger Mann einen Firmen- gegen seinen Privatwagen tauschen wollen und dabei den Dienstwagen kurzzeitig in eine Einfahrt eines Parkplatzes gestellt. Dadurch wurde offenbar ein anderer Autofahrer blockiert. Dieser setzte sich kurzerhand ans Steuer und parkte den Wagen ohne vorangegangene Absprache um.

Eine anschließende verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer eskalierte, wobei der Mann mehrfach auf den 31-Jährigen eintrat und ihn dabei an Kopf und Hand verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer flüchtete nach der Tat. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 in Verbindung zu setzen.