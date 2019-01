Nach Schätzungen des Mieterbundes und des Kommunalverbundes fehlen in Bremen und Niedersachsen in den nächsten zwölf bis 15 Jahren bis zu 340.000 Wohnungen. (Felix Kästle/dpa)

Es riecht ein wenig nach sozialistischer Planwirtschaft. Im Kampf gegen die Explosion der Mieten soll der Staat nach dem Willen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in die Rolle des Bauherrn und Vermieters schlüpfen. Aber wäre das denn so verkehrt? Wohnen ist ein Grundrecht, die Landesverfassungen von Bremen und Niedersachsen fordern dessen Sicherstellung durch den Staat.

Und es gibt genügend Grund zum Eingreifen. Der private Markt ist zumindest in den Ballungszentren längst aus den Fugen geraten: Die Nachfrage übersteigt bei Weitem das Angebot, die Mieten erreichen unbezahlbare Ausmaße. Spekulationen mit Leerstand, Luxussanierungen und nicht zuletzt auch Missbrauch durch kommerzielle Untervermietung an Touristen oder reisende Handwerker verdrängen Menschen aus ihren Stadtquartieren. Da kann die Konkurrenz durch einen staatlichen Anbieter, der nicht auf fette Renditen schielt, nur gut tun. Landeseigene Wohnungen, deren Mieten eben nicht 40 Prozent und mehr des Einkommens auffressen, verringern nicht nur die Wohnungsnot. Sie stärken auch das Sozialgefüge und das Zusammenleben in den Städten.