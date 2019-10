Bremer Teilnehmer bei "Deutschland spricht"

Einig bei bezahlbarem Wohnraum, uneinig bei Beziehungen zu Russland

Patrick Reichelt

An der Aktion "Deutschland spricht" nehmen aus Bremen mehr als 260 Menschen teil. Wir zeigen, was sie eint - und was sie trennt.