Die Bremer Koalitionspartner SPD und Grüne haben sich auf einen Kompromiss beim Thema Landesmindestlohn verständigt. Die Spitzen von Parteien, Fraktionen und Senat einigten sich am Montagabend auf einen Gesetzentwurf, der in Kürze von der Bürgerschaft beschlossen werden soll. Demnach soll der Landesmindestlohn vom 1. Juli an 11,13 Euro betragen. Dies entspricht der aktuell niedrigsten Gehaltsstufe im öffentlichen Dienst. Eine grundsätzliche Koppelung an dieses Niveau soll es allerdings nicht geben. Vielmehr soll eine Landesmindestlohnkommission - bestehend aus Vertretern der Tarifparteien - dem Senat in regelmäßigen Abständen Empfehlungen zur Anpassung des Mindestlohns geben. Mit der Berufung einer solchen Kommission haben sich die Grünen gegenüber der SPD durchgesetzt. Der Landesmindestlohn sieht nun keine Ausnahmen vor. Ab 2020 soll er in Zwei-Jahres-Abständen vom Senat per Rechtsverordnung festgelegt werden.

Der Landesmindestlohn gilt – anders als der Bundesmindestlohn – nicht für alle Arbeitnehmer, sondern nur für die Beschäftigten der öffentlichen Unternehmen des Stadtstaates und seiner Einrichtungen, also zum Beispiel für Hilfsarbeiter am Flughafen. Auch öffentliche Unternehmen, die Aufträge des Senats annehmen, müssen die Zahlung des Landesmindestlohns garantieren. Wichtig war den Grünen darüber hinaus, dass die studentischen Hilfskräfte an den Hochschulen ebenfalls vom Landesmindestlohn profitieren.