In meinem langen Berufsleben hatte ich vielfältige Kontakte in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Nur mit der bremischen Landwirtschaft hatte ich bisher wenig Berührung. Ich dachte auch, es gibt in Bremen kaum Landwirte. Neulich aber lernte ich während einer Veranstaltung in Niedersachsen den Präsidenten des bremischen Landwirtschaftsverbandes, Hilmer Garbade, kennen. Der ist nicht nur ein angenehmer Gesprächspartner, ich lernte vor allem auch viel Neues über Bremen.

Ein ums andere Mal war ich verblüfft. Zum Beispiel als ich erfuhr, dass es in Bremen mehr als 140 landwirtschaftliche Betriebe gibt. Etwa die Hälfte davon wird im Vollerwerb bewirtschaftet, der Rest im Nebenerwerb. Und noch mehr wunderte ich mich, als ich hörte, dass 10 000 Rindviecher Bremen bevölkern, 3000 davon Milchkühe.

Die Landwirtschaft hat also eine erheblich größere Bedeutung in unserer Stadt, als ich je gedacht habe. Allerdings: So gesehen dürfte wohl die Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshof in dieser Woche wegen des zu hohen Nitrateintrages auch in Bremen Beachtung gefunden haben. Nitrate, die durch Gülle und Düngung in den Boden gelangen, verunreinigen das Grundwasser und gefährden die Gesundheit der Menschen. Ein dringender Handlungsbedarf ist geboten.

Den meisten von uns, die wir in Städten leben, ist die Arbeit auf dem Lande, sind Ackerbau und Viehzucht fremd. Es soll ja sogar Kinder geben, die glauben, dass Kühe lila sind. Und weil wir nicht mehr zu schätzen wissen, was Landwirte leisten, kümmert es uns auch wenig, welchem ökonomischen Druck sie durch die großen Supermarktketten ausgesetzt sind. Früher, also etwa 1950, ernährte ein Bauer etwa zehn Personen, heute produziert ein Landwirt im Durchschnitt Nahrungsmittel für 140 Menschen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind um einiges größer als früher, anders rentiert sich ein Hof nicht mehr. Erhebliche Investitionen sind notwendig, um einigermaßen rentabel zu wirtschaften. Die Gewinnspannen sind heute so klein, dass nur über die Masse Geld verdient werden kann. Und auch das ist oft schwer genug. Denn die Supermärkte kämpfen mit harten Bandagen um günstige Einkaufspreise. Das bekannteste Beispiel sind die Milchpreise, die eine Zeitlang so niedrig waren, dass viele Milchbauern um ihre Existenz fürchten mussten. Uns Verbraucher mag das freuen, wenn die Milch so günstig zu kaufen ist. Aber es ist nicht fair gegenüber den Landwirten. Und es kann auf Dauer auch nicht gut sein für unsere Nahrungsmittelproduktion, die unter diesen Bedingungen immer industrieller und unnatürlicher wird.

Deswegen ist es gut, dass Hoffeste wie am vergangenen Sonntag auf dem Stackkamp-Hof in Hemelingen uns Städtern die Gelegenheit bieten, zu sehen und lernen, wie, wo und unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel hergestellt werden. Dieser bremische Betrieb ist mit moderner landwirtschaftlicher Technologie ausgerüstet, er bewirtschaftet 150 Hektar Ackerland und hält 5500 Hühner. Die Eier werden ausschließlich selbst vermarktet, im Hofladen verkauft und von der Familie Hoehne an Kunden direkt ausgeliefert.

Der Stackkamp-Hof, auf dem ich das Fest eröffnen durfte, ist trotz moderner Technik ein echter Traditionsbetrieb. Seine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1204. Die Ursprünge der Familie Hoehne, die jetzt den Hof bewirtschaftet, gehen auf das Jahr 1515 zurück, das bedeutet, Eckart und Marietta Hoehne, die jetzt den Hof bewirtschaften, sind die 18. Generation der Familie auf dem Hof und die 19. steht schon bereit, den Stackkamp-Hof zu übernehmen. Das finde ich sehr beeindruckend.

Ich kann allen Bremerinnen und Bremern nur raten, zumindest gelegentlich wieder Kontakt zur Landwirtschaft aufzunehmen, zum Beispiel über die Hofläden, über die immer mehr Landwirte ihre Produkte frisch anbieten. Ich jedenfalls radele inzwischen regelmäßig mit Freunden zum Hof von Hilmer Garbade im Blockland, um ein paar frische Eier zu kaufen. Und für Kinder ganz besonders zu empfehlen ist ein Besuch der Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen.

Zur Person

Willi Lemke (71)

schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.