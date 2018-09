Die Kundschaft schätzt die Vielfalt der Einzelhandels-Angebote im Viertel, wie hier am Ulrichsplatz. (Christina Kuhaupt)

Seit 2014 werben die Industrie- und Handelskammern mit dem Aktionswochenende „Heimat shoppen“ für die Stärkung des lokalen Einzelhandels. Am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. September, beteiligen sich erstmals sechs Bremer Stadtteile an der Image-Kampagne und haben viel Attraktives zu bieten. Der Begriff Heimat wird ja durchaus kontrovers diskutiert.

Die Geschäftsfrau Gülseren Güzelkücük aus Vegesack geht an die Sache ganz unkompliziert heran. „Heimat ist für mich Liebe, mein Geburtsort, aber auch dort, wo ich wohne und mich wohlfühle. Diesen Wert ins Bewusstsein zu holen und zu stärken, halte ich für sehr wichtig und deshalb ist es selbstverständlich, dass wir dabei sind. Wir haben uns für eine Losaktion entschieden“, gibt die Inhaberin von Juwelier Eckelt ein Beispiel für die Motivation der teilnehmenden Händler.

Martin Mader, Inhaber der Buchhandlung Otto und Sohn, hat gleich zwei Leidenschaften zu seiner Profession gemacht: Der Buchhändler ist im Nebenberuf Schauspieler. Und er hat eine sehr dezidierte Meinung zum Thema "Heimat shoppen". In drei Podiumsdiskussionen mit „Herrn Holtermann“, einer Bauchpuppe, nimmt er mit humoristischer Leichtigkeit ein brisantes Thema aufs Korn.

"Wir müssen unsere eigenen Stärken herausstellen!"

Ihm ist der Abfluss von Kaufkraft aus den Innenstädten zugunsten großer Internet-Konzerne, die oftmals nicht einmal Steuern zahlen, ein Dorn im Auge. „Ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, wohin die Reise geht, wenn die Entwicklung in Richtung Online-Shopping so ungebremst weiterläuft.

Heimat ist eben nicht nur heimelige Trachtenwelt, sondern manchmal auch das Bekenntnis zum und Engagement für den eigenen Lebensraum“, betont Mader. Am Freitag, 7. September, um 16 Uhr und am Sonnabend, jeweils um 11 und 13 Uhr, ist dieses kritische Puppenspiel in der Buchhandlung Otto & Sohn in der Breiten Straße zu erleben.

Norbert Caesar, erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Das Viertel“, hatte erst jüngst betont: „Wir müssen unsere eigenen Stärken herausstellen!“ Und so haben sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Das Viertel“, wie bereits berichtet, eine ganz besonders originelle Aktion ausgedacht: Unter dem Titel "1/4-Streuner“ können die Kunden quasi auf Schnitzeljagd gehen, um in den Schaufenstern der 50 beteiligten Läden nach einem Artikel zu stöbern, der eigentlich gar nicht in dessen Sortiment passt.

Mehr zum Thema „Heimat shoppen“ im Viertel Streuner suchen Heimat Ein Schaufensterbummel lohnt sich im Bremer Viertel mit seinen vielen inhabergeführten Unikaten ... mehr »

Wer einen „1/4-Streuner“ in einem Schaufenster entdeckt, soll sich einfach in dem betreffenden Geschäft melden. Norbert Caesar hat sich mit seiner Interessengemeinschaft „Das Viertel“ ohnehin die starke Vernetzung mit der Bremer City auf die Fahnen geschrieben. In der Innenstadt gibt es an diesem Aktions-Wochenende gleich eine ganze Reihe an attraktiven Veranstaltungen, die das Publikum anziehen sollen.

Herbstzeit ist Erntezeit und so wird am Sonnabend, 8. September ab 12 Uhr im goldenen Früh-Herbst ein Erntefest auf dem Domshof gefeiert. In den vergangenen Wochen, wurden auf den Hochbeeten auf dem Domshof Kohlrabi, Kartoffeln, Mangold, Zucchini und vieles mehr gezogen, das die Flaneurinnen und Flaneure nun ernten dürfen. Jeder kann sich eine Portion des gesunden Gemüses mitnehmen.

Wer es eher rustikal mag, der wird beim Spanferkelessen in der Sögestraße auf seine Kosten kommen. In die Sögestraße, die durch ihre Bronzeschweinchen überregional bekannt ist, wird, der Name ist Programm, am Sonnabend, 8. September, von 12 bis 17 Uhr, zum Spanferkelessen eingeladen. Zusätzlich bieten viele Händler Sonderaktionen und -vergünstigungen an.

Mit dem Publikum ins Gespräch kommen

So werden im Bremen-Shop an der Schnoortreppe der sogenannte Bremer Knüppel, Bremer Schiffsbrot und Biersorten der Unionbrauerei verkostet. Und die Traditions-Buchhandlung Storm in der Langenstraße, inhabergeführt seit 1897, hat sich für das Aktionswochenende das Motto „Bücher made in Bremen“ auserkoren.

„Die Regionalbuchverlage bieten eine große Vielfalt an spannenden, informativen und historischen Büchern“, da ist sich das Storm-Team sicher. Bremer Verleger werden an beiden Tagen in der Buchhandlung zu Gast sein, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Die Pappelstraße ist zwar eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in der Neustadt, befindet sich aber Bremen weit immer noch im Dornröschen-Schlaf.

Das soll sich nun am Freitag, 7. September, von 18 bis 20 Uhr bei einem Stöberabend ändern. Geboten wird unter anderem in der Buchhandlung Balke eine Lesung anlässlich von „Bremen liest - 1. Nacht der Literatur“, bei Frenz fürs Auge eine kostenlose Brilleninspektion und eine Reduzierung von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Sonnenbrillen, bei Feines eine Weinverkostung mit dem dazu passenden Käse und bei Articolo ein Gläschen Prosecco und Kinderschminken.

Mehr zum Thema Aktionstage im September Ein Zeichen für den Bremer Einzelhandel Am 7. und 8. September werden die bundesweiten Aktionstage "Heimat shoppen", die 2014 als ... mehr »

Schwerpunkt des Aktionswochenendes wird in Hemelingen am Sonnabend, 8. September, von 10 bis 18 Uhr das 40. Arberger Dorffest sein. Am Stand des Stadtteilmarketings Hemelingen in der Heisiusstraße wird die Stadtteilmanagerin persönlich alles zum Thema Genuss in all seinen Facetten aus den fünf Stadtteilen Hemelingens vorstellen.

Last but not least Gröpelingen: Hier ist eine Instagram-Aktion ein Schwerpunkt des "Heimat shoppen"-Wochenendes. Auch hier gibt es eine Reihe von Vergünstigungen, so werden im Sander Center in Oslebshausen 100-Euro-Einkaufsgutscheine unter denjenigen verlost, die an den Tagen in drei unterschiedlichen Geschäften einkaufen und Scans der Kassenbons an das Center senden. Ein Stadtteil-Bummel lohnt sich also.