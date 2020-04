Eine kleine Kostprobe der Speisen aus dem Safran in Schwachhausen. (Temi Tesfay)

Das in Schwachhausen gelegene indische Restaurant Safran bietet derzeit zwar nur ein To-Go-Geschäft an, dafür aber volles Programm. Bei meiner Bestellung bin ich blind der Empfehlung des Inhabers Waqar Syed gefolgt – und wurde nicht enttäuscht.



Was es gab: Shahi Baingan: Auberginen mit hausgemachtem Käse und Ingwer in einer fein gewürzten Mandelsauce (11,50 Euro); Chicken Tikka Masala: mariniertes, im Tandoor gegrilltes Hähnchenbrustfilet in einer Tikkasauce aus Tomaten, Ingwer, Knoblauch, Joghurt und verschiedenen Gewürzen (13,50 Euro); als inklusive Beilagen gab es Basmatireis und Naan-Brot.

Zubereitung: Die Speisen können ohne Probleme in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Das Auberginencurry mit den geriebenen Mandeln war wunderbar süßlich-aromatisch. Das sonst eher als mild bekannte Tikka-Gericht ungewohnt pikant, wiewohl schmackhaft. Wer es milder mag, kann bei der Bestellung gern auf einen geringeren Schärfegrad verweisen oder – zur Sicherheit – auf die hier auch schon mal von mir probierte Gerichtsvariante „Butter Chicken“ (13,50 Euro) ausweichen.



Was es noch gab: Das indische Restaurant hat weiterhin die komplette Speisekarte im Angebot.



Wie bestellt werden kann: Die Speisen können vor Ort abgeholt werden. Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 22.30 Uhr, Sonnabend von 17.30 bis 22.30 Uhr, Dienstag geschlossen. Telefon 04 21/306 05 30, Kirchbachstraße 198, 28211 Bremen, www.safran-bremen.de.

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.