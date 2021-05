Herzspezialist und Vorstand der Stiftung Bremer Herzen: Rainer Hambrecht. (Frank Thomas Koch)

Auch in diesem Jahr wollte die Stiftung Bremer Herzen Menschen motivieren, für ihre eigene Herzgesundheit und gleichzeitig für die Wissenschaft und Forschung aktiv zu werden. Weil Laufen in einer großen Gruppe und damit auch die als zehnwöchiges Präventionsprojekt angelegte jährliche Aktion „Bremen läuft 10!“ auch in diesem Jahr nicht umgesetzt werden kann, war die Idee eines Sponsorenlaufes aufgekommen.

„Uns war es wichtig, gerade in Zeiten von Corona Möglichkeiten zu schaffen, allein unterwegs zu sein und dennoch ein Teil einer gemeinsamen herzgesunden Aktivität zu werden", sagt Rainer Hambrecht. Der Chefarzt für Kardiologie am Klinikum Links der Weser hat die Stiftung Bremer Herzen 2010 gegründet und ist ihr Vorsitzender.

Die Stiftung wollte auch mit dem neuen Format des an zwei Wochenenden geplanten Sponsorenlaufs Menschen zum Einstieg in den Ausdauersport motivieren und gleichzeitig die eigene Stiftungsarbeit fördern: Forschung, Aufklärung und Prävention. Deshalb hatte sie dazu aufgerufen, dass Sponsoren für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro spenden sollten.

Mediaslot: Linktostory

Mehr zum Thema Zweiter Herztag Atemlos im Bremer Stadionbad Im Bremer Stadionbad können sich Schulklassen und interessierte Besucher darüber informieren, wie sich das Herz gesund halten lässt und man mit einer richtigen ... mehr »

"Insgesamt wollten wir gemeinsam mit der Bremer Bevölkerung 10.000 Kilometer walken oder laufen“, so Herzspezialist Hambrecht. Durch den "überwältigenden Zuspruch" der Bremerinnen und Bremer auf den Sponsorenlauf, den die Sparkasse Bremen, die SWB, Robert C. Spies, die AOK und die Wilhelm-Herbst-Stiftung unterstützt haben, wurde diese Zielmarke weit übertroffen: Insgesamt 50.530 gemeinsame Kilometer sind es am Ende geworden. Das ist mehr als einmal um die Erde. Denn denkt man sich einen Gürtel um den Äquator, wäre der rund 40.075 Kilometer lang.

Bereits nach dem ersten Veranstaltungswochenende hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam fast 20.000 Kilometer bewältigt. Viele haben nach Mitteilung der Stiftung Bremer Herzen ihre selbst gesteckten Ziele deutlich übertroffen, so wurden beispielsweise aus acht plötzlich 15 Kilometer und der Lauf am Freitag wurde aufs ganze Wochenende ausgeweitet.

Daraufhin gab die Siftung fürs zweite Aktionswochenende die Parole aus: Bremen läuft einmal um die Welt! 40.000 Kilometer für die Herzgesundheit. Ihr Mut, sich dieses hohe Ziel zu stecken, wurde belohnt. „Wir sind unglaublich beeindruckt von der großartigen Unterstützung in der Bremer Bevölkerung und über die Grenzen hinaus“, teilt die Stiftung mit. Damit auch das erhöhte Spendenziel erreicht werden kann, hofft sie auf weitere Förderer.

Weitere Informationen

Auch im Nachgang kann man sich an dieser besonderen Aktion beteiligen und für die zusätzlich erreichten Kilometer auf das Konto der Stiftung Bremer Herzen (DE 25 2905 0101 0086 0052 20) Geld spenden.