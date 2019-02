Die deutsche Hilfsorganisation Sea Eye ist vor der Küste ­Libyens im Hilfseinsatz für Flüchtlinge. (Sea Eye)

Etwas Besseres als den Tod findest du überall“, lautet eine bekannte Zeile der Gebrüder Grimm in dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Für Matthias Angrés ist diese Zeile eine Analogie zu der Situation vieler Menschen, die vor Tod und Unterdrückung flüchten. Angrés leitet die Hilfsorganisation Robin Aid, die Kinder in Entwicklungsländern, Armuts- und Krisenregionen medizinisch versorgt. „Die Menschen sind auf der Suche nach einem Leben in Würde, ohne Angst“, sagte der Mediziner auf dem Symposium „Intensivmedizin + Intensivpflege“ in Bremen.

Auch Nicole Grimske konnte „irgendwann nicht mehr tatenlos zusehen“, wie sie im ­Anschluss an Angrés Einleitung sagte. Die Ärztin war im Dezember Teil der Crew des Rettungsschiffs „Professor Albrecht Penck“ der deutschen Hilfsorganisation Sea Eye. Vor der libyschen Küste retteten sie 17 Menschen aus dem Meer. Anschließend verbot man ihnen die Einfahrt in den maltesischen Hafen von Valletta, ehe sie schließlich nach Mallorca überführt wurden. „Es hat zehn Tage gedauert, bis es eine Unterbringungsmöglichkeit für die Flüchtlinge gab“, sagte Grimske.

Die Ärztin kümmerte sich an Bord um die Erstversorgung der Geretteten. „Viele sind seekrank, haben Hautkrankheiten und sind in einer schlechten psychischen Verfassung.“ Die wenigen Frauen in den Gruppen seien häufig schwanger, da sie in ihrer Heimat vergewaltigt oder zur Prostitution gezwungen wurden. Die Gummiboote, in denen die Flüchtlinge die Überfahrt wagen, sind zudem oft schwer beschädigt, sagt Grimske.

Wenn sich in den Booten dann Salzwasser und Benzin mischen, entstehe eine gefährliche Flüssigkeit, die zu Verätzungen führe. Bevor die 44-jährige Ärztin wurde, hat sie im sozialen Bereich gearbeitet. „Das hilft mir beim Umgang mit den Menschen an Bord“, sagt sie. Hauptberuflich betreibt sie in Bargteheide nördlich von Hamburg eine Praxis für Arbeitsmedizin.

"Wir werden beschuldigt mit den Schleppern zu kooperieren"

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und privaten Hilfsorganisationen habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, besonders seit Libyen alle Rettungsaktionen koordiniert. „Die Kommunikation mit der libyschen Küstenwache gestaltet sich sehr schwierig bis unmöglich“, sagte Grimkse. Anrufe oder E-Mails werden nicht oder nur unzureichend beantwortet. „Wir werden beschuldigt mit den Schleppern zu kooperieren, dabei ist die libysche Küstenwache selbst im Schleppergeschäft verstrickt.“ Diese würde doppelt abkassieren: Von den Schlepperbanden und von der EU, die die libysche Küstenwache mit vielen Millionen Euro unterstützt.

Seit dem 18. Februar ist das Rettungsschiff von Sea Eye wieder im Mittelmeer unterwegs – aktuell ist es dort das einzige Schiff einer NGO. Es ist die erste Mission unter neuem Namen: Zuvor wurde die „Professor Albrecht Penck“ in „Alan Kurdi“ umgetauft. Alan Kurdi war ein zweijähriger Junge, der 2015 tot an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde. Das Foto des toten Jungen ging damals um die Welt.

An die Crew der „Alan Kurdi“ gerichtet, schrieb der italienischer Innenminister Matteo Salvini auf Twitter: „Diese Leute sollten wissen, dass sie mit ihrer Ladung illegaler Einwanderer nie ankommen werden.“ Die populistische Regierung in Rom hat seit ihrem Amtsantritt im Sommer vergangenen Jahres mehreren Rettungsschiffen die Einfahrt in die Häfen des Landes verwehrt. Sie pocht auf eine Verteilung der Migranten auf die EU-Staaten. Doch darauf kann sich die EU seit Jahren nicht einigen.