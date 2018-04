CDU und Linke fordern mehr Fachpersonal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einsatz für Inklusion gefordert

Jürgen Theiner

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht: So stellt sich aus Sicht der CDU der Stand der Inklusion an Bremens Schulen dar. Mit dieser Einschätzung war sie am Donnerstag in der Bürgerschaft nicht allein.