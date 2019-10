Prof. Dr. Markus Zutt, Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Klinikum Bremen-Mitte, bei einem ehrenamtlichen Einsatz in Kambodscha. (Zutt)

An einen Patienten erinnert sich Markus Zutt besonders: Der Mann litt an einer schweren Infektion am Bein und hatte große Schmerzen. Für die Dauer der Behandlung in dem Krankenhaus war er in einem kleinen, fensterlosen Zimmer untergebracht, wie der Bremer Hautarzt beschreibt. „Draußen herrschten Temperaturen um die 30 Grad Celsius bei enorm hoher Luftfeuchtigkeit, entsprechend stickig war es in dem Raum, eine Klimaanlage gab es nicht. Aber: Der Mann wurde professionell ärztlich behandelt, und er war sehr dankbar dafür – die Umstände waren für ihn mindestens zweitrangig.“

Zutt ist Chefarzt der Hautklinik im Bremer Klinikum Mitte. Im Juni ist er für zweieinhalb Wochen zu einem ehrenamtlichen Hilfseinsatz nach Südostasien gereist, um junge Ärzte an einer Hautklinik in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh auszubilden und Patienten zu behandeln. Organisiert werden diese Einsätze von der Arbeitsgruppe Cambodia, die zu dem gemeinnützigen Verein International Society in the Tropics gehört. Ziel dieser Untergruppe ist es, den Aufbau der Dermatologie, der Behandlung von Hauterkrankungen, in dem Land zu fördern.

Ein Fazit der Reise in das südostasiatische Land stand für den Bremer Hautarzt schnell fest: „Es wird einem sehr deutlich bewusst, in welch privilegierter Situation wir in Deutschland Medizin betreiben dürfen. Das betrifft die komplette Infrastruktur mit Kliniken und medizinischem Personal, die Erstattung von Behandlungskosten, die Versorgung mit medizinischem Gerät, Material und Medikamenten. In Kambodscha müssen Ärzte und Patienten mit sehr einfachen Mitteln zurechtkommen.“

Engagement für medizinische Strukturen

Das Gesundheitssystem in Kambodscha kollabierte während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in den Siebzigerjahren; zwischen 1975 und 1979 wurden bis zu zwei Millionen Menschen getötet. Während des folgenden 20-jährigen Bürgerkriegs in dem Land konnte laut der Arbeitsgemeinschaft lediglich eine Gesundheitsfürsorge auf sehr einfachem Niveau aufgebaut werden – diese Folgen seien bis heute spürbar. Das Land ist auf große Summen Entwicklungshilfe angewiesen. Internationale Organisationen, medizinische Fachgesellschaften, Stiftungen und Vereine engagieren sich außerdem vor Ort, um medizinische Strukturen aufzubauen.

Eine vierjährige Facharzt-Ausbildung von Dermatologen gibt es laut Zutt seit 2012. „Allerdings fehlt es an Möglichkeiten für die praktische Ausbildung, so wie wir sie kennen.“ Neben Spendengeldern versucht der Verein deshalb Mediziner wie den Bremer Hautarzt für das Coaching vor Ort zu gewinnen. „Ich wollte schon immer einmal bei einem Hilfseinsatz dabei sein“, sagt Zutt. „Meistens handelt es sich aber um mehrmonatige Aufenthalte, privat und beruflich ist dies nicht immer ganz reibungslos zu organisieren. Deshalb passten die zweieinhalb Wochen perfekt.“

Mitte Juni reiste der Bremer Arzt gemeinsam in einer vierköpfigen Gruppe mit einem Kollegen aus Weyhe nach Kambodscha. Ihr Ziel: die Abteilung für Dermatologie am Preah Kossamak Hospital in Phnom Penh. Ihre Aufgabe: „hoch motivierten Nachwuchsärzten“ chirurgische Techniken an Präparaten und bei Live-Operationen beizubringen. Zutt: „Die OP-Techniken werden etwa in der Wiederherstellungschirurgie nach der Entfernung größerer Tumore, bei Hauttransplantationen oder der Versorgung von Infektionen benötigt.“

Persönliche Einblicke für den Bremer Arzt

In der offenen Sprechstunde, zu der Patienten nicht nur aus der Hauptstadt in die einzige Hautklinik des Landes kommen, haben die Ärzte aus Deutschland außerdem Erkrankungen gesehen, die hierzulande gar nicht vorkommen oder aufgrund des Gesundheitssystems deutlich besser behandelt werden können. „Schuppenflechte tritt häufig zum Beispiel mit schweren Gelenkentzündungen auf, das kann heute mit Medikamenten gut behandelt werden. Bei uns gibt es diese hochwirksamen, aber sehr teuren Mittel, dort nicht. Mit der Folge, dass es junge Patienten gibt, die am Stock gehen.“ Ein Krankenkassen-System wie in Deutschland existiere nicht, das mache den Markt für Pharmafirmen offenbar unattraktiv. Die ärztliche Versorgung müssten Patienten selbst zahlen.

Trotz ihres kurzen Aufenthaltes haben die Ärzte auch persönliche Einblicke in das Leben der Menschen bekommen, das laut Zutt immer noch von der Schreckensherrschaft durch die Roten Khmer geprägt ist: „Der Genozid am eigenen Volk ist in einem Museum in Phnom Penh dokumentiert. Besonders eindrücklich wird diese Geschichte, wenn man von den jungen Ärzten erfährt, wie und in welchem Ausmaß ihre Familien von diesen Gräueltaten betroffen waren.“