Die Beamten fanden drei Kilogramm Cannabis in der Wohnung. (dpa)

Am Dienstagabend endete ein Einsatz der Bremer Polizei mit einer Überraschung: Ursprünglich waren die Beamten wegen einer angeblichen Schlägerei gerufen worden, sie fanden jedoch größere Mengen Rauschgift.

Als die Beamten bei den vermeintlichen Lärmverursachern klingelten, fiel ihnen starker Geruch von Cannabis auf. Daraufhin durchsuchten die Polizisten die Wohnungen zweier Verdächtiger in einem Miethaus an der Hildesheimer Straße. Die Bewohner, eine 28-jährige Bremerin und ein 38-jähriger Bremer, stritten ab, Rauschgift zu besitzen. Bei der Durchsuchung, bei der auch ein Spürhund eingesetzt worden war, fanden die Polizisten unter anderem drei Kilogramm Cannabis und 200 Gramm eines weißen Pulvers - mutmaßlich Kokain. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (jfj)