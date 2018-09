Mehrere Fahrzeuge, darunter die Wasserschutzpolizei, waren am Sonntagabend im Einsatz, um nach der vermissten Person zu suchen. (Symbolbild) (Armin Weigel/dpa)

Eine großangelegte Suche nach einem Vermissten in der Weser in Bremerhaven ist erfolglos geblieben. Eine Passantin habe zuvor beobachtet, dass ein Mann in dem Fluss stieg und davonschwamm, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Mit mehreren Booten, Wärmebildkameras, einem Hubschrauber und einem Flugzeug suchten die Helfer am Sonntag bis in die späten Abendstunden. Wegen schlechter Wetterverhältnisse und der Dunkelheit musste die Suche dann aber erfolglos abgebrochen werden. Wann und ob die Suche fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Die Polzei hat die Ermittlungen aufgenommen. (lni)