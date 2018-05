An Pfingsten müssen Zugreisende auf der Strecke Bremen-Hamburg teilweise auf Ersatzverkehr umsteigen. (dpa)

Zwischen dem 19. und 21. Mai kommt es wegen Bauarbeiten an der Oberleitung zu Teilausfällen auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg in beide Richtungen.

Deshalb enden die Züge der Linie RE4, die ab Hamburg Hauptbahnhof starten, in Rotenburg/Wümme enden. Ab Rotenburg gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen nach Bremen. Dieser verkehrt auch in die Gegenrichtung. Reisende, die von Bremen nach Hamburg möchten, können erst ab Rotenburg in den Metronom steigen.

Der Zug 81905 der Linie RB41 von Rotenburg endet am 20. und 21. Mai bereits in Sagehorn. Der Zug 81908 der Linie RB41 kann am 20. Mai erst in Rotenburg starten. Für diese Fahrten wird ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Hier finden Sie den Fahrplan mit den geänderten An- und Abfahrtszeiten. (shm)