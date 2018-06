Ab dem Schuljahr 2019/20 wird die Einschulung von Kann-Kindern neu geregelt. (dpa)

Mit der Gesetzesänderung sollen die Anmeldezeiten für die Kitas und Grundschulen entzerrt werden. Alle Kinder, die bis 30. Juni sechs Jahre alt sind, müssen per Gesetz in dem jeweiligen Jahr zur Schule angemeldet werden. Für Kinder, die vom 1. Juli bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden, entscheiden die Eltern, ob sie im aktuellen Jahr in die Schule kommen.

Künftig wird dafür eine vorgezogene schulärztliche Untersuchung erforderlich. Durch die neuen Fristen für Karenzkinder und die vorgezogene Untersuchung soll sichergestellt werden, dass Eltern und Kinder zum Zeitpunkt der Kita- und Schulanmeldung Klarheit darüber haben, ob ihr Kind eingeschult wird oder nicht. Auch die Stadt erhalte mehr Planungssicherheit.

Kita-Platz bleibt erhalten

Bisher kann die Zurückstellung des Kindes nur beantragt werden, wenn die Schuleingangsuntersuchung (bisher im April und Mai) durch das Gesundheitsamt einen entsprechenden Entwicklungsstand attestiert. Sollten sich die Eltern gegen die Einschulung entscheiden, ist die Platzvergabe im Kindergarten jedoch häufig schon abgeschlossen. „Die Neuregelung berücksichtigt, dass Kinder, die noch nicht eingeschult werden, ihren Kita-Platz behalten können“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Matthias Güldner. Sein SPD-Kollege Mustafa Güngör meint: „Die Neuregelung schafft auch für die Eltern eine zusätzliche Sicherheit, ob es ihrem Kind guttut früher oder eben doch lieber ein Jahr später zur Schule zu gehen“.