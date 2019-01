Bremen-Hemelingen

Einschussloch im Bürgeramt

Zeugen gesucht: Ein Einschussloch wurde am Mittwochmorgen in einer Fensterscheibe des Bürgeramtes in Hemelingen entdeckt.