In dieser Zeit der Corona-Krise wächst das Bewusstsein für die gesellschaftlich relevante Bedeutung von Menschen, die sich in sozialen und kulturellen Bereichen für andere ehrenamtlich engagieren. Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und im Bundesfreiwilligendienst können sich Schulabgänger aktiv einbringen, neue Erfahrungen sammeln, vielleicht Schwächen und Stärken besser erkennen und einen persönlichen Plan für den Einstieg ins Berufsleben entwickeln. Auch für den Übergang zwischen Studium und Beruf, beim Wechsel von einem Beruf in den nächsten oder zum Ende der Berufstätigkeit kann eine solche Betätigung hilfreich sind.

Ab dem 1. August beziehungsweise 1. September werden wieder Stellen im Freiwilligendienst in Bremen besetzt. Zu den Einsatzbereichen zählen unter anderem Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden, Tierfarmen, Kulturzentren, Theater und Gewerkschaften, aber auch Seniorenstifte und Einrichtungen für die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen.

Der Soziale Friedensdienst (sfd) vermittelt die Plätze für ein FSJ, ein FÖJ oder einen Bundesfreiwilligendienst. Der Verein ist der größte Freiwilligendienstträger in Bremen und lädt Jugendliche, die sich einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes verschaffen möchten, zu einer Informationsveranstaltung online via Zoom für Dienstag, 23. März, oder Dienstag, 20. April, ein. Sie beginnt jeweils um 16.30 Uhr.

Interessierte können sich im Vorfeld per E-Mail an info(at)sfd-bremen.de, telefonisch unter der Bremer Nummer 168 67 00 oder per Whatsapp-Nachricht an die Nummer 0176 / 69 87 34 24 anmelden. Nähere Informationen über Voraussetzungen, Ablauf und Arbeitsbedingungen eines Freiwilligendiestes stehen im Internet unter der Adresse www.sfd-bremen.de/fsj.