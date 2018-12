Mit Harfenmusik und Mini-Weihnachtsmann schon festlich eingestimmt auf das große Lieder-Singen im Metropol-Theater und auf das Fest: Bettina Pilster. (Frank Thomas Koch)

Bettina Pilster ist ein Weihnachtsmensch. „Ich liebe diese Tradition des Weihnachtsliedersingens, die leider nicht mehr so ausgeprägt ist. Und ich finde, dass diese Tradition erhalten bleiben sollte“, sagt die Dirigentin, Gesangslehrerin und Stimmbildnerin aus Leidenschaft. „Mit Weihnachten verbinden sich ja ganz viele Erinnerungen des Kindheitsglücks. Es ist das Fest, das mit positiven Heimlichkeiten besetzt ist. Ich finde es wunderschön, wenn die Familien gemeinsam singen, denn das stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, sagt Pilster, die in Bremen auf vielen Ebenen eine umtriebige Botschafterin der Musik in all ihren Facetten ist. Sie betreibt nicht nur die Musikschule Casa della musica, Peterswerder 15, sondern auch die Casa Mozart in Habenhausen. Darüber hinaus leitet sie vier Chöre: Die Casa-Singers, den Gospel-Chor am Bremer Dom, die Casa-Kids und den Jona-Chor der Jona-Gemeinde an der Eislebener Straße. Die ersten drei nehmen am ersten Bremer Weihnachtssingen teil, das am Sonntag, 23. Dezember, um 18 Uhr im Bremer Metropol-Theater über die Bühne geht. Der Erlös des Benefiz-Abends kommt der Bremer Weihnachtshilfe und dem SOS-Kinderdorf Bremen zugute.

„Die Idee ist entstanden, als ich mit ein paar Kollegen zusammensaß und wir uns überlegten, ob und was man für die Stadt auf die Beine stellen kann. Wir wollten gemeinsam etwas für Bremen, die Bürger und die Region machen. Von meiner Seite aus kann ich das Theater zur Verfügung stellen, die anderen bringen sich organisatorisch und künstlerisch ein. Unser Ziel ist es, die Einnahmen für einen guten Zweck zu spenden“, betont Jörn Meyer, Geschäftsführer des Metropol- Theaters. „Wir fanden, dass genau so etwas fehlt. Wir singen gemeinsam, egal, ob Alt oder Jung, Arm oder Reich. Wir Bremer für Bremen und die Region. Außerdem passt es einen Tag vor Heiligabend wunderbar produktionstechnisch. Und was sollte man am 23. Dezember auch anderes machen?“, so Meyer weiter. Schließlich sei das ein bisschen so wie eine Generalprobe für den Heiligen Abend, da sind sich alle Beteiligten inklusive des Moderators Dirk Böhling einig. Und so werden Bettina Pilster und Dom-Kantor Tobias Gravenhorst das Publikum wechselseitig zum Singen bringen. Und das geht dann so: Zuerst singt der Chor ein Weihnachtslied vor, der Text wird eingeblendet und dann singt das Publikum gemeinsam mit dem Chor. Bettina Pilster setzt dabei in ihrem Part unter anderem auf traditionelle Weihnachtslieder wie „Oh Du fröhliche“, sie wird mit dem Gospelchor am Bremer Dom aber auch „Amazing Grace“ und „Adiemus“ von Karl Jenkins intonieren, bei dem die Casa-Kids die Solo-Stimmen singen werden. Und bei „Sancta Mater“, gesungen von den Casa-Singers, werden die Profi-Blockflötistin Angelika Köhn und Jürgen Müller, der Trompeter der Big- Band Bremen, sowie Hans-Jürgen Osmers die musikalische Begleitung am Klavier übernehmen. Während auch der Domchor St. Petri unter der Leitung von Tobias Gravenhorst auf die klassischen Weihnachtslieder setzt, und Nadine Lehner, Sopranistin am Theater Bremen, ebenfalls unter Pilsters Leitung mit Publikumsbeteiligung „Es ist ein Ros entsprungen“ singen wird, werden natürlich auch US-Klassiker wie „Winter Wonderland“, „Rudolph the red nosed Reindeer“ oder „White Christmas“ erklingen, die einst durch Bing Crosby berühmt wurden. Und die Big-Band Bremen wird mit José Felicianos fröhlich-fetzigem „Feliz Navidad“ das Metropol-Theater mit einer südamerikanischen Weihnachtsvariante rocken.

Binnen kurzer Zeit wird die Gesangspädagogin, die an der Oldenburger Universität Musik für das Lehramt studierte und jetzt auch an der Hochschule Bremen Dozentin für Musikdidaktik ist, noch einmal das Vergnügen haben, im Metropol-Theater zu singen, und zwar am 6. Januar. „Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit dem Gospelchor am Bremer Dom den Wettbewerb von ‚100 voices of Gospel‘ gewonnen habe“, sagt Pilster. Die Formation, die aus 25 Nationalitäten besteht, war Sieger des Talentwettbewerbs „Britain‘s got talent“. Pilsters Gospelchor wird gemeinsam mit dem Riesen-Chor ein aus sechs Titeln bestehendes Medley singen. Dazu feilen die Bremer schon jetzt kräftig an der explosiven Choreografie genauso wie an Texten und Intonation. Denn die „100 voices of Gospel“ mit Sitz in Frankreich sind ein Kraftwerk, das ist im Internet zu besichtigen.

Doch bis es so weit ist, wird Pilster als Weihnachtsmensch die überlieferten Traditionen pflegen, so am Freitag, 21. Dezember, um 16.30 Uhr in der Capella della musica am Osterdeich. Dann führen die Casa-Kids ein ganz traditionelles Krippenspiel auf, in das die Chorleiterin Weihnachtslieder wie „Josef, lieber Josef mein“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ eingebaut hat. „Und die Kids machen das ganz toll, wie sie in ihr eigenes Können vertrauen“, lobt sie und fügt hinzu: „Und ich glaube, man muss ihnen wirklich nicht die Weihnachtsgeschichte als freakige Punk-Version servieren, denn der Original-Wortlaut klingt wie ein Gedicht“. Und schon am dritten Adventssonntag gestaltete die Chorleiterin den Lichterzauber in der Jona-Gemeinde mit. Auf dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde traten neben einer Tanzgruppe und dem Jona-Chor auch die Casa-Kids auf. Bettina Pilster ließ die Erzieherinnen und den Chor in weißen, langen Gewändern mit eigens aus Skandinavien mitgebrachten Lichterkronen auftreten und das „Santa Lucia“-Lied singen. Bettina Pilster ist überzeugt: „Jeder Mensch kann singen. Und singen ist eben Lebensfreude. Wenn mehr gemeinsam gesungen werden würde, ginge es auf der Welt wesentlich friedlicher zu.“

Weitere Informationen

Die Tickets für das erste Bremer Weihnachtssingen kosten zwölf, ermäßigt zehn Euro und sind bei Nordwest-Ticket im Pressehaus in der Martinistraße oder unter Telefon 36 36 36 erhältlich.