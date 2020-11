Elektroroller erweitern das Spektrum der Verkehrsmittel in der Stadt – und ebenso die Bandbreite möglicher Nutzungskonflikte auf Straßen, Wegen und Plätzen. (Christina Kuhaupt)

Die Anwälte des blinden 50-Jährigen aus der Neustadt, der im Sommer über zwei umgekippte Leih-Elektroroller gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hat, haben eine Untersagungsverfügung beim Verwaltungsgericht Bremen beantragt. Ziel ist es, die am 28. November 2019 zunächst für ein Jahr erteilte Sondernutzungserlaubnis zum Betrieb der E-Scooter für ungültig zu erklären. „Hilfsweise“ solle deren Fortbestehen mit zusätzlichen Bestimmungen versehen werden.

Dass es bis zur Monatswende zu einer Entscheidung kommt, ist unwahrscheinlich. Die Marburger Anwaltskanzlei des Neustädters musste sich in der unübersichtlichen Haftungsfrage zunächst einen Überblick verschaffen, gegen wen Klage erhoben werden solle: gegen die noch bestehende Sondernutzungserlaubnis (SNE), gegen die Stadt, den Rollervermieter oder dessen Versicherung. Die Wahl fiel auf den Innensenator – der, stellten die Anwälte fest, sei aber wohl doch der falsche Adressat, da es nicht um Belange des Landes, sondern der Stadt und ihres Ordnungsamtes gehe. Von Amtshaftung ist in jedem Fall die Rede.

Antrag soll überarbeitet werden

Die Kanzlei will den Antrag „nachschärfen“. Das kostet Zeit. Schließlich nehmen die Anwälte es genau: Sie gehen davon aus, dass die dem Rollerunternehmen mit der Namensendung „Technology Deutschland“ für ein Jahr erteilte Sondernutzungserlaubnis unwirksam ist, da dies lediglich eine „Briefkastengesellschaft in München“ sei – „tatsächlich und rechtlich aber gar nicht existent“. In Wahrheit sei eine zweite Gesellschaft die Betreiberin, die unter beinahe identischem Namen firmiere – mit Endung auf „Technology Germany“. Beide, so der Antrag, sollen vom Verwaltungsgericht beigeladen werden.

In ihrer bisherigen Form beeinträchtige die Genehmigung die Rechte ihres Mandanten, argumentieren die Anwälte. „Er weiß nicht, wo die Dinger liegen. Ein solcher Unfall könnte sich jeden Tag wiederholen.“ Der Firma dürfe deshalb in Bremen nicht wieder erlaubt werden, E-Scooter zu verleihen.

Alternativ zum Anerkenntnis, dass die Genehmigung unwirksam sei, fordern die Anwälte, dem wahren Betreiber – einem von zweien in der Stadt – in einer erneuten Erlaubnis weitere Auflagen zu machen. Schon die bestehende Fassung enthält klare Vorgaben. Es gibt unter anderem zahlreiche Ausschlussgebiete für Elektroroller, beispielsweise Parks, und es dürfen höchstens vier der Elektrokleinstfahrzeuge, wie die Scooter formal benannt sind, an einem Standort abgestellt werden.

Festes Personal erforderlich

Künftig aber soll nach dem Willen des Antragstellers dem Unternehmen verboten werden, in einem Radius von mindestens 200 Metern um seine Wohnadresse E-Scooter aufzustellen. Darüber hinaus, so der Antrag, sollten „feste Auf- und Abstellzonen“ eingerichtet werden. Die Stadt Wien habe beispielhafte Regelungen getroffen. Zudem soll der Verleiher verpflichtet werden, die Haftpflichtversicherung für seine Roller „identisch mit der Haftpflichtdeckung von Mietfahrzeugen auszugestalten“. Weiterhin sei „festes Personal in Bremen erforderlich, das permanent Schulungen durchläuft“.

Die neue Erlaubnis-Fassung nach dem Bremischen Landesstraßengesetz soll die bislang festgeschriebene „Restgehwegbreite“ von 1,5 auf 1,8 Meter ausweiten – so viel Platz muss frei bleiben, wenn E-Scooter aufgestellt werden. Das war schon Anfang November klar. Zuvor hatte die SPD-Bürgerschaftsfraktion eine E-Roller-Bilanz des Innenressorts erbeten, die – auch mit Hinweis auf die in der Erlaubnis festgeschriebenen Restriktionen – positiv ausfiel.

Mit dem Modell der Sondernutzungserlaubnis für kommerzielle E-Roller-Verleiher auf Grundlage des Landesstraßengesetzes hat Bremen eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen. Der Landesbehindertenbeauftragte und die Grünen-Fraktion forderten feste Parkzonen für die E-Scooter und auch ein besseres Beschwerdemanagement, denn der Rollerverleiher sei kaum zu erreichen. Ein Problem, das die Anwälte auch dem Ordnungsamt Bremen attestieren. „Ein Totalausfall.“

Das Verwaltungsgericht bestätigt den Eingang des Eilantrags. Ebenso das Innenressort: Der Eilantrag liege vor und werde derzeit im Justiziariat bearbeitet. „Er betrifft die Verlängerung der Sondernutzungserlaubnis. Über die langfristige Verlängerung wurde bisher noch nicht entschieden. Aufgrund des laufenden Eilverfahrens und der noch nicht abgeschlossenen internen Abstimmung können wir derzeit keine Einzelheiten zum weiteren Verfahren mitteilen.“ Unterdessen werde die bestehende Sondererlaubnis kurzfristig verlängert, um einen Übergang zu schaffen.

Zur Sache

Basis der Rollerregeln

Seit einem Jahr sind in Bremen zwei Unternehmen als Elektroroller-Verleiher am Start. Jeweils bis zu 500 der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge sind zugelassen. Details des gewerblichen Rollerverkehrs regelt eine Sondernutzungserlaubnis. Darin ist beispielsweise festgelegt, dass die Roller, die bis zu 20 Kilometer pro Stunde fahren, nur in bestimmten Zonen der Stadt unterwegs sein dürfen. Als Basis der Regelung dient das Bremische Landesstraßengesetz. Dort heißt es in Paragraf 18, Absatz eins: „Eine Erlaubnis soll nicht erteilt werden, wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden.“