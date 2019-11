Geschäftsinhaber der Straßem Am Wall und Fedelhören sehen die von der rot-grünen-Regierung geplante autofreie Innenstadt kritisch. (Roland Scheitz)

Einzelhändler wünschen sich eine attraktivere Verbindung zwischen Wall und Fedelhören und sind skeptisch bezüglich der Pläne für eine autofreie Innenstadt. Das ist der Tenor einer Veranstaltung der City-Initiative Bremen vom Montagabend. Der Marketingzusammenschluss der ansässigen Einzelhändler hatte Geschäftsinhaber, Investoren und eine Vertreterin der Stadt am Montagabend zur Diskussion geladen. Einig waren sich die Wirtschaftsvertreter größtenteils in ihrer Kritik an den Plänen des Senats für eine autofreie Innenstadt. Das Konzept der rot-grün-roten Koalition sieht vor, die Innenstadt zwischen Wall und Weser bis 2030 autofrei zu gestalten. Die Wirtschaftsvertreter befürchten fernbleibende Kundschaft, wenn diese auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Park-and-Ride-Angebote ausweichen müsse. Das „gehobene“ Einzelhandelssegment der Einkaufsstraßen Wall und Fedelhören stehe in Konkurrenz zu Einkaufsparks in entfernteren Stadtteilen und im Umland, meint Gerald Elfers, Betreiber des Teppichhauses Gleue in den Fedelhören. Er fordert, die Politik solle dem inhabergeführten Einzelhandel den „Rücken stärken“ und für dessen Erreichbarkeit auch mit dem Auto sorgen.

Anders sieht das Marion Skerra, Referatsleitung für die Innenstadt bei der Senatorin für Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung. Sie wirbt für das Regierungsprojekt. Autofreie und autoarme Zonen machten die Innenstadt attraktiver. Passanten würden leichter von der Innenstadt aus „den Schüsselkorb überwinden“ und an den Wall gelangen. Eine neue Premiumfahrradroute könne auch neue Kundschaft bringen, ebenso wie eine auch durch Wohnen belebte Innenstadt.

Handlungsbedarf sehen alle Diskutanten in der Verbindung der Straßen Am Wall und Fedelhören. Elfers meint, die Wallanlagen müssten belebt werden, um nicht als „grüne Barriere“ den Lauf der Passanten auszubremsen. Das könne beispielsweise durch Beschilderung oder Gastronomie geschehen. „Es wäre sehr hilfreich, würde es Anziehungspunkte geben, die einem nahelegen dort hinzugehen“, findet auch Marion Skerra als Vertreterin der Stadt. Aus dem Publikum wurden eine bessere Sichtachse durch das Reduzieren von Gewächsen sowie Beleuchtung und Hinweisschilder angeregt. Besonders die Durchfahrt an der Bischofsnadel wurde als Problem beschrieben, dort sei momentan eine „Fahrradtrasse ins Nirgendwo.“