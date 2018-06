Mit einer Länge von mehr als 75 Metern ist die „Seute Deern“ der größte hölzerne und noch im Original erhaltene Frachtsegler der Welt. (Rillke und Sandelmann Fotografie)

Die Meldung, dass sich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages mit 17 Millionen Euro an der Sanierung der 99 Jahre alten Dreimastbark „Seute Deern“ beteiligt, hat bei den Beteiligten große Freude ausgelöst. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) erklärte als Stiftungsratsvorsitzender des Deutschen Schifffahrtsmuseums: „Die denkmalgeschützte ,Seute Deern‘ ist einer der Besuchermagneten Bremerhavens und kann durch die Sanierung zum attraktiven Mittelpunkt des neuen Gesamtkonzepts Museumshafen und Port Center werden.“

Auch Konrad Otten, Kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Schifffahrtsmuseums, zeigte sich begeistert: „Unsere umfangreiche Sammlung teils noch begehbarer Originalschiffe ist deutschlandweit einzigartig. Deshalb freuen wir uns sehr über diesen ersten Schritt für die Realisierung des Konzeptes Museumshafen.“

Wie berichtet, steckt der Bund 17 Millionen Euro in das Projekt. Noch einmal so viel Geld müssen Bremen und Bremerhaven aufbringen, denn die Gesamtkosten werden mit 34 Millionen Euro veranschlagt. Die Sanierung ist in ein Modernisierungskonzept für den gesamten Museumshafen eingebettet, für das derzeit rund 45 Millionen Euro einschließlich der Sanierung der „Seute Deern“ veranschlagt sind.

Bis Dezember soll das Grobkonzept für das Port Center stehen, das den Alten Hafen samt aller Museumsschiffe aufwerten soll. Auch der Arbeitskreis „Rettet die Seute Deern“ unter Vorsitz von Artur Beneken kann sich freuen: Der Bau des Trockendocks im Alten Hafen gilt als sinnvollste Variante, da die Sanierungsarbeiten am und im Schiff für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden sollen.

Tatsächlich ist vorgesehen, das Schiff im laufenden Museumsbetrieb zu sanieren und die Besucher interaktiv in diesen Restaurierungs- und Sanierungsprozess einzubeziehen. Geplant ist zudem, das Trockendock mit Stegen auf verschiedenen Höhen zu versehen. Damit können die Besucher auf Augenhöhe die handwerklichen Arbeiten verfolgen. Im Zuge der Sanierung sollen Forschungsarbeiten zur dauerhaften Konservierung von Holz im wässrigen Milieu erfolgen.