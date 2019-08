Neu bei den Eisbären Bremerhaven: Sid-Marlon Theis (mit Ball). (imago)

Sid-Marlon Theis wechselt zu den Eisbären Bremerhaven. Der 26-jährige Flügelspieler kommt vom Mitabsteiger Science City Jena in die Seestadt. Theis spielte in der abgelaufenen Saison durchschnittlich fast 15 Minuten pro Spiel, erzielte 3,5 Punkte und holte fast zwei Rebounds. Er spielte auch für die deutsche Nationalmannschaft.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und meine neue Rolle in Bremerhaven. Ich werde versuchen die Eisbären mit allem, was ich habe so gut wie möglich zu unterstützen", wird Theis in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Auch der Trainer der Eisbären Michael Mai zeigte sich erfreut über die Verpflichtung. „Wir freuen uns, mit Sid-Marlon Theis einen BBL-Erfahrenen Spieler mit viel Talent und hohem Basketballsachverstand in unserem Team zu haben."