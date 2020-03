Die Eisbären-Mädchen Anna und Elsa tobten am Montag erstmalig durch das Außengehege des Zoos. (Bernd Ohltaver/ Zoo am Meer)

Die beiden Eisbären-Mädchen aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven tragen nun endlich einen Namen. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, fiel die Wahl auf Anna und Elsa. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich an dem Namenswettbewerb. Insgesamt sichtete die Jury rund 3.500 Vorschläge. Anna und Elsa gehörten zu den häufigsten Vorschlägen und stammen aus dem erfolgreichen Disney-Film "Die Eiskönigin", in dem sich die furchtlose Königstochter Anna auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa begibt.

Erste Erkundungstour im Außengehege

Am Montag erkundeten Anna und Elsa dann auch erstmalig das Außengehege des Zoos. Tierpfleger Frank Schlepps hatte für den ersten Ausflug Leckereien für den Nachwuchs im Gehege versteckt, während Eisbärenmutter Valeska die Zeit für ein Bad nutzte.

Der Zoo am Meer ist derzeit wegen der Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Coronavirus geschlossen. (haf)